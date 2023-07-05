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Сырский показал, как ВСУ минусуют россиян под Бахмутом

  • 5.07.2023, 22:01
Сырский показал, как ВСУ минусуют россиян под Бахмутом

Видео.

Украинским артиллеристам удалось частично уничтожить группу из восьми оккупантов на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

«Математика — это составляющая войны. Убийственной для врага ее делают воины 30 ОМБр. Восемь оккупантов приехали на двух машинах и спрятались в дом. Один выстрел — из здания сбежали всего пять, а один выполз. Пять оккупантов бросили своего одного и спрятались в кустах. Еще один выстрел — и только два сбежали куда подальше», - написал Сырский.

По его словам, в результате такой работы ВСУ были ликвидированы шесть оккупантов. Их уничтожили бойцы артиллерийского дивизиона 30 отдельной механизированной бригады, удары корректировал аэроразведчик «Вялый».

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