Сырский показал, как ВСУ минусуют россиян под Бахмутом
- 5.07.2023, 22:01
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Украинским артиллеристам удалось частично уничтожить группу из восьми оккупантов на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.
«Математика — это составляющая войны. Убийственной для врага ее делают воины 30 ОМБр. Восемь оккупантов приехали на двух машинах и спрятались в дом. Один выстрел — из здания сбежали всего пять, а один выполз. Пять оккупантов бросили своего одного и спрятались в кустах. Еще один выстрел — и только два сбежали куда подальше», - написал Сырский.
По его словам, в результате такой работы ВСУ были ликвидированы шесть оккупантов. Их уничтожили бойцы артиллерийского дивизиона 30 отдельной механизированной бригады, удары корректировал аэроразведчик «Вялый».