Какая работа и зарплата доступна белорусским студентам? 5.07.2023, 22:15

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Подборка вакансий.

От выпускников можно услышать, что их не берут на работу, потому что у них нет опыта. Обычно в таких случаях имеется в виду, что не берут на работу по специальности (особенно если не было даже практики). Факты показывают: работа для студентов есть. Какая? Смотрите подборку от специалистов praca.by, оставленную для Onlíner.

Вакансии актуальны на 05.07.2023.

Торговля

Для работы продавцом или мерчандайзером часто не требуется ни специальное образование, ни опыт работы. Главное, чтобы желающему трудоустроиться исполнилось 18 лет.

Общепит

Кроме зарплаты, в этой сфере можно получить дополнительные бонусы: бесплатный проезд до места работы (экономия на талончиках), бесплатное питание, корпоративные скидки. Обратите внимание, что кое-где требуется профессиональное образование.

Продажи

Как правило, зарплата менеджера по продажам напрямую зависит от объема его успешной работы. Много заключенных сделок — большая зарплата, и наоборот.

Фото, тексты, SMM

Чтобы выучиться на SMM-менеджера, достаточно пройти короткие курсы. Устроиться на работу эсэмэмщиком можно сразу к нескольким работодателям — тогда доход будет выше.

Уборка

Если вы готовы убирать, работодатели предложат вам разные схемы работы. Например, два через два. Либо можно выходить только в утренние смены. Среди вакансий, представленных ниже, есть такая: нужно заниматься уборкой всего два часа рано утром до открытия магазина (09:00).

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