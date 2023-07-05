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Столтенберг о контрнаступлении: Украинцы продолжают движение

  • 5.07.2023, 22:24
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Столтенберг о контрнаступлении: Украинцы продолжают движение

Генеральный секретарь НАТО оптимистично оценил ситуацию на фронте.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оптимистично оценил ситуацию с контрнаступлением Украины, но указал на вызовы, перед которыми украинские войска оказались на поле боя.

Об этом он сказал в интервью изданию Politico.

Столтенберг подчеркнул, что украинские силы достигли прогресса в контрнаступлении, но «ведут ожесточенные бои».

«Они оказались перед сложной местностью и глубоко эшелонированной российской обороной. (Россия имеет. – Ред.) много заранее подготовленных оборонительных линий. Конечно, это повлияло на темпы прогресса», – указал генсек НАТО.

Он добавил, что «войны трудно предсказать», но украинцы «продолжают давить и продолжают достигать определенного прогресса».

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