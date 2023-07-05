Маляр: Оккупанты в Бахмуте фактически находятся в ловушке 5.07.2023, 22:51

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Анна Маляр

Украинские силы обороны постепенно продвигаются на востоке.

Украинские силы обороны постепенно продвигаются на востоке, российские оккупанты в своем наступлении успеха не имеют. Об этом в эфире национального телемарафона заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, видео она опубликовала в Telegram.

«Сейчас с двух сторон идет борьба за инициативу, кто ее возьмет на себя, и ситуация очень активная. Если говорить про сам город Бахмут, то враг там находится в ловушке. С одной стороны, они большую часть города контролируют, но они не могут передвигаться по городу, потому что наши вооруженные силы не дают им этого сделать, и они фактически не могут оттуда выйти», – сказала она.

По ее словам, на южном фланге силы обороны Украины немного продвигаются, на северном фланге идут бои, о продвижении пока говорить рано до закрепления на позициях, так как ситуация может изменяться каждый час, объяснила Маляр.

«На сватовском направлении за день бывало по два раза менялось, кто контролирует какие позиции», – сказала она.

На лиманском направлении также идут жестокие бои рассказала она.

«В целом мы постепенно продвигаемся, враг ни на одном направлении, где он наступает, не продвигается», – отметила Маляр.

Она рассказала, что российские военные иногда отказываются идти в бой, поэтому россияне используют заградотряды, которые стреляют в своих, если они оставляют позиции. На некоторых направлениях оккупанты начали оставлять позиции целыми подразделениями, сказала Маляр.

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