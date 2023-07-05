В мире зарегистрирован самый жаркий день за всю историю 5.07.2023, 23:07

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Ученые ожидают, что в этом году будет установлено еще больше рекордов.

Понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем, когда-либо регистрировавшимся во всем мире, сообщает Reuters.

Средняя общемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию, превзойдя рекорд августа 2016 года в 16,92 °C.

Южные штаты Америки в последние недели страдают от сильной жары. В Китае фиксируется длительная волна жары с температурами выше 35 °C. Северная Африка также наблюдала температуру около 50 °C.

Даже в Антарктиде, где сейчас властвует зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская научно-исследовательская база имени Вернадского на Аргентинских островах белого континента недавно зафиксировала июльский температурный рекорд с 8,7 °C.

«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — подчеркнула климатолог Фридерик Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грантема в Имперском колледже Лондона.

Ученые считают, что причиной аномальной жары является изменение климата в сочетании с эпизодом Эль-Ниньо.

«К сожалению, этот рекорд обещает стать лишь первым в серии новых рекордов, установленных в этом году, поскольку увеличение выбросов углекислого газа и парниковых газов в сочетании с растущим событием Эль-Ниньо подталкивает температуру к новым максимумам», — считает Зек Хаусфатер, исследователь организации по изучению климата Berkeley Earth.

Температуры января 2023 года стали рекордно высокими для Европы. Новые температурные рекорды были установлены в восьми странах континента.

В мае во вьетнамской северной провинции Тханьхоа зафиксировали самую высокую температуру в истории страны – чуть более 44 градусов по Цельсию

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