закрыть
5 июля 2023, среда, 23:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В мире зарегистрирован самый жаркий день за всю историю

  • 5.07.2023, 23:07
  • 1,182
В мире зарегистрирован самый жаркий день за всю историю

Ученые ожидают, что в этом году будет установлено еще больше рекордов.

Понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем, когда-либо регистрировавшимся во всем мире, сообщает Reuters.

Средняя общемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию, превзойдя рекорд августа 2016 года в 16,92 °C.

Южные штаты Америки в последние недели страдают от сильной жары. В Китае фиксируется длительная волна жары с температурами выше 35 °C. Северная Африка также наблюдала температуру около 50 °C.

Даже в Антарктиде, где сейчас властвует зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская научно-исследовательская база имени Вернадского на Аргентинских островах белого континента недавно зафиксировала июльский температурный рекорд с 8,7 °C.

«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — подчеркнула климатолог Фридерик Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грантема в Имперском колледже Лондона.

Ученые считают, что причиной аномальной жары является изменение климата в сочетании с эпизодом Эль-Ниньо.

«К сожалению, этот рекорд обещает стать лишь первым в серии новых рекордов, установленных в этом году, поскольку увеличение выбросов углекислого газа и парниковых газов в сочетании с растущим событием Эль-Ниньо подталкивает температуру к новым максимумам», — считает Зек Хаусфатер, исследователь организации по изучению климата Berkeley Earth.

Температуры января 2023 года стали рекордно высокими для Европы. Новые температурные рекорды были установлены в восьми странах континента.

В мае во вьетнамской северной провинции Тханьхоа зафиксировали самую высокую температуру в истории страны – чуть более 44 градусов по Цельсию

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип