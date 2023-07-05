В мире зарегистрирован самый жаркий день за всю историю
- 5.07.2023, 23:07
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Ученые ожидают, что в этом году будет установлено еще больше рекордов.
Понедельник, 3 июля, стал самым жарким днем, когда-либо регистрировавшимся во всем мире, сообщает Reuters.
Средняя общемировая температура достигла 17,01 градуса по Цельсию, превзойдя рекорд августа 2016 года в 16,92 °C.
Южные штаты Америки в последние недели страдают от сильной жары. В Китае фиксируется длительная волна жары с температурами выше 35 °C. Северная Африка также наблюдала температуру около 50 °C.
Даже в Антарктиде, где сейчас властвует зима, зарегистрированы аномально высокие температуры. Украинская научно-исследовательская база имени Вернадского на Аргентинских островах белого континента недавно зафиксировала июльский температурный рекорд с 8,7 °C.
«Это не та веха, которую мы должны праздновать. Это смертный приговор для людей и экосистем», — подчеркнула климатолог Фридерик Отто из Института изменения климата и окружающей среды Грантема в Имперском колледже Лондона.
Ученые считают, что причиной аномальной жары является изменение климата в сочетании с эпизодом Эль-Ниньо.
«К сожалению, этот рекорд обещает стать лишь первым в серии новых рекордов, установленных в этом году, поскольку увеличение выбросов углекислого газа и парниковых газов в сочетании с растущим событием Эль-Ниньо подталкивает температуру к новым максимумам», — считает Зек Хаусфатер, исследователь организации по изучению климата Berkeley Earth.
Температуры января 2023 года стали рекордно высокими для Европы. Новые температурные рекорды были установлены в восьми странах континента.
В мае во вьетнамской северной провинции Тханьхоа зафиксировали самую высокую температуру в истории страны – чуть более 44 градусов по Цельсию