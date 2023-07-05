Спутниковые снимки зафиксировали ликвидацию лагерей на белорусских полигонах 2 5.07.2023, 22:53

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В Беларуси больше не будут обучать российских «мобиков»?

Спутниковые снимки службы Planet Labs зафиксировали ликвидацию тренировочных палаточных городков на территории трех основных белорусских полигонов, где проходили подготовку российские мобилизованные военные. Неизвестно, будут ли они перемещены в другие места или использованы для чего-то другого, передает «Радыё Свабода».

Военный полигон «Обуз-Лесновский» под Барановичами

На фото, сделанном 4 июля 2023 года, лагеря на полигоне фактически уже нет, идет его разбор. Видимые части палаток раскладываются на площадке, тем временем остатки палаток демонтируются. На спутниковых снимках видно, что лагерь был ликвидирован не ранее 30 июня.

Лагерь находится здесь с середины октября 2022 года, почти 9 месяцев.

В начале марта 2023 года в лагере прошла ротация мобилизованных российских военнослужащих. Затем было снято небольшое количество палаток. Было ясно, что некоторые из палаток были необитаемы. После этого на полигон почти не свозили тяжелую военную технику. По состоянию на 6 июня 2023 года оставалось еще около 150 палаток, в которых могли проживать около 3000 человек.

Военный полигон «Лепельский»

Российские военные находятся на Лепельском полигоне с середины октября 2022 года.

На фото от 4 июля 2023 г. мы видим, что палаточный городок на полигоне также находится в процессе демонтажа.

Палатки начали разбирать не ранее 2 июля. Еще на 2 июля здесь было около 75 военных палаток, в которых могли жить около 1500 человек.

Лагерь также был построен в середине октября 2022 года. Простоял без дела около 9 месяцев.

Третьего июля российские солдаты из 272-го мотострелкового полка все еще присутствовали на Дне Независимости в Лепеле. Ранее сообщалось о гибели как минимум одного военнослужащего этого воинского формирования «при исполнении воинского долга» через месяц после начала российского вторжения в Украину.

Военный полигон «Репище» под Осиповичами

Российские военные стали активно посещать полигон Репище под Осиповичами еще до начала войны на Украине. Там был большой госпиталь и много военной техники. Он исчезал (лето 2022 г.) и вновь появлялся (30 октября 2022 г.). Стоит практически без изменений уже почти 9 месяцев. По обстановке на 29 июня здесь было около 30 военных палаток, в которых могли жить около 600 человек.

На спутниковых снимках видно, что лагерь начинают ликвидировать 3 июля 2023 года. Его больше нет на картинке 4 июля.

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что три крупнейших лагеря для подготовки мобилизованных российских военных начали ликвидировать фактически одновременно – 3 июля.

Почти одновременно начали строить палаточный городок в селе Цель Осиповичского района.

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