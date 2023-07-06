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В Могилевской области фирма неправильно продавала колбасу

  • 6.07.2023, 1:19
В Могилевской области фирма неправильно продавала колбасу

Фирма получила штраф более 1 миллиона рублей.

За нарушения порядка ценообразования коммерческая организация должна уплатить штраф в размере 1 миллиона рублей, сообщили в КГК. Фирма продавала мясные изделия, свои и чужие.

Предприятие, по данным КГК, в 2020–2022 годах приобретало у государственных мясопереработчиков колбасные изделия и мясные полуфабрикаты и перепродавало их с завышением максимальных оптовых надбавок.

«Кроме того, данной коммерческой структурой в нарушение законодательства были завышены цены (превышен предельный норматив рентабельности при расчете отпускных цен) при реализации колбасных изделий, производимых под собственной торговой маркой по давальческой схеме», — рассказали в КГК.

Общая сумма реализованной по завышенным ценам продукции (незаконного дохода, как считают в КГК) превысила 500 тысяч рублей. «За данное нарушение предприятие оштрафовано на сумму более 1 миллиона рублей. В июне по результатам рассмотрения в Экономическом суде жалобы предприятия постановление КГК Могилевской области оставлено в силе», — рассказали в КГК.

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