В минской доставке суши продаются роллы, созданные нейросетями 6.07.2023, 3:31

Чем они отличаются от «человеческих»?

Интернет-страшилки о том, что нейросети скоро оставят всех нас без работы, кажется, постепенно начинают сходить на нет. А кто-то уже даже этому факту и рад. Например, в минской доставке суши Black Pearl взяли и ради эксперимента одним махом заменили и шеф-повара, и фуд-фотографа: рецепты новых роллов придумал ChatGPT, а картинки по ним сгенерировала Midjourney. Скрутить все это дело, конечно, все-таки пришлось по-старинке человеческими руками, но тем не менее, пишет «Онлайнер».

Всего ИИ изобрел четыре вида суши. В первом верхушку ролла украшает тартар из лосося, во втором есть клубника и шпинат, в третьем — дополнительная обмотка салатом айсберг, в четвертом среди ингредиентов — жареный батат.

Вроде бы ничего сверхэкспериментального и никакой дичи а-ля «облепите рисом селедку и посыпьте белым шоколадом» (как можно было ожидать). Учредитель заведения Максим Свиридов говорит, что суть эксперимента как раз не в том, чтобы создать максимально необычный ролл, а банально в самом факте, что нейросети за минуту взяли и сделали что-то удобоваримое, но при этом прикольное.

Цена на нейросетевые роллы — средняя по меню, специально дороже или дешевле их никто не выставлял. Максим говорит, что за пару часов с момента появления на сайте приняли два заказа на них.

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