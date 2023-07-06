Reuters: Украина разрабатывает собственные средства для противодействия иранским дронам 6.07.2023, 4:34

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Украинские инженеры разрабатывают средства, которые помогут противодействовать атакам РФ иранскими дронами-камикадзе.

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, Запад разработал системы ПВО для противодействия ракетным атакам. Однако уничтожение беспилотников стоимостью 50 тысяч долларов ракетами, каждая из которых стоит 1 млн долларов, совсем невыгодно.

«Это невыгодно, поэтому нам нужно постоянно снижать стоимость инструментов, которые мы используем для уничтожения Шахедов», - сказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Поэтому речь идет об обнаружении беспилотников акустическими и другими средствами, а также фактическом их уничтожении. В 2022 году Украина запустила проект, направленный на создание «Армии дронов», переросший в охватывающую все госпрограмму: от производства беспилотных летательных аппаратов до обучения пилотов дронов.

Как отметил Федоров, производство беспилотников сейчас происходит по всей Украине, несмотря на угрозу российских авиаударов. По его словам, производителям было предписано распределить работу по разным площадкам и использовать бомбоубежища для некоторых частей производственного процесса.

«Сегодня этот подход работает, и все производители продолжают работать, и ракеты не бьют по производству. Они (удары - ред.) бывают, но не в таких масштабах», - добавил он.

По словам министра, более 80% закупаемых для ВСУ дронов украинского производства и сборки.

Анатолий Храпчинский, работающий в фирме, разрабатывающей технологии радиоэлектронной борьбы, сравнил подход Украины к технологическим инновациям российским. По его словам, в то время как в России используется подход «сверху вниз» и в нем доминируют госпредприятия, в Украине движущей силой является частный сектор, в который вовлечено множество небольших компаний.

«Когда мы начинали этот проект в прошлом году, было семь компаний, которые могли бы продать дроны государству. Сегодня их 40, а к концу года будет 50», - отметил Федоров.

Он добавил, что государственный венчурный капитал помогает расширить внутреннее производство, и у Украины есть преимущество перед Россией, поскольку она может делиться технологиями с иностранными партнерами и не волнуется о санкциях.

«Благодаря средствам компании начинают локализовать производство. Сегодня мы закупаем запчасти по всему миру, в том числе в Китае. Но локализация постепенно идет», - сказал министр.

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