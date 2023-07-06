В бронепоезде Путина нашли дефибриллятор и аппарат вентиляции легких 2 6.07.2023, 7:39

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Глава РФ нужлается в постоянной реанимации?

Бронепоезд президента РФ Владимира Путина оснастили медоборудованием, которое позволит спасти жизнь в случае остановки сердца или других непредвиденных ситуаций, говорится в расследовании центра «Досье», опубликованном 5 июля.

Журналисты «Досье» совместно с CNN, Süddeutsche Zeitung, Westdeutscher Rundfunk и Norddeutscher Rundfunk изучили данные госзакупок и документы компании «Циркон Сервис», отвечающей за строительство вагонов для спецпоезда Путина.

Новые вагоны для состава начали строить еще во время первого президентского срока Путина, а последние приобретения – это специальные вагоны со спортзалом, хамамом, баром и кинотеатром. Поезд обошелся бюджету как минимум в 6,8 млрд руб.

Одним из недавних пополнений поезда стал «спортивно-оздоровительный вагон», в котором размещены спортзал, хамам и косметологический кабинет. Он включает в себя медицинское оборудование: дефибриллятор Defigard (для реанимации), аппарат для искусственной вентиляции легких Carina Drager, аспиратор для дыхательных путей Atmos, инфузомат Space B. Braun, монитор пациента Infinity M540, с помощью которого следят за пульсом, давлением, температурой и другими параметрами во время анестезии, вентиляции легких и других процедур.

Также кабинет предназначен для проведения косметических процедур. Там есть аппарат для радиолифтинга, косметологический комбайн Ionto Beauty, аппарат ультразвуковой терапии Ionto Sono, лампа-лупа Circus и многое другое. Комбайн и аппараты позволяют омолодить кожу с помощью радиоволн высокой частоты, провести вакуумную чистку, ионофорез (ток низкого напряжения воздействует на кожу и усиливает выработку коллагена и эластина), дезинкрустацию (в ходе процедуры ток и щелочной раствор очищают поры от грязевых отложений и комедонов), микромассаж и лимфодренаж.

Косметологический кабинет защищен от прослушивания. Как указано в протоколе одного из совещаний с участием ФСО, там установлены «аппаратные средства защиты от утечки акустической информации».

Также особое внимание президент уделяет доступу к государственным телеканалам. В связи с этим в вагонах установили несколько телевизоров, в том числе встраиваемый Mirror Media за 1,2 млн руб.

В общей сложности поезд Путина насчитывает 22 вагона, среди которых два вагона-ресторана. Также там есть вагон-зал с мультимедиацентром. Не все вагоны используются одновременно: судя по фотографиям спецпоезда, обычно к нему цепляют около 10 вагонов. Остальные могут находиться на обслуживании, говорится в публикации.

Поезд президента страны-агрессора обошелся бюджету как минимум в 6,8 млрд руб., говорится в расследовании. Журналисты обнаружили 54 контракта на обслуживание поезда, заключенных с 2014 года. В общей сложности обслуживание спецпоезда обошлось бюджету в 1,45 млрд руб.

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