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Беларусь наводнили туристы из РФ

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  • 6.07.2023, 7:58
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Беларусь наводнили туристы из РФ

Их количество выросло на 173%.

Количество российских туристов, которые с января по май посетили Беларусь, выросло на 173% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом сообщила директор департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси Ирина Воронович, встречаясь в Минске с делегацией российской Новгородской области.

Чиновница также сообщила, что сейчас наполняемость белорусских санаториев составляет 91%.

«Если говорить о гражданах Российской Федерации, то 5 000 человек сегодня находятся в наших санаториях», — отметила Воронович.

Помимо санаторно-курортного, россиян также, по ее словам, интересует агроэкотуризм.

В апреле в российском посольстве в Минске сообщали, что количество туристов из России в гостиницах Беларуси в 2022 году увеличилось на 170% по сравнению с предыдущим годом. Всего в белорусских гостиницах в прошлом году было зарегистрировано 540 тыс. туристов из России, тогда как годом ранее — 200 тыс.

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