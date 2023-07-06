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Российские пропагандисты нашли у Пригожина огромную кувалду, парики и слитки золота

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  • 6.07.2023, 8:01
  • 7,442
Российские пропагандисты нашли у Пригожина огромную кувалду, парики и слитки золота

Кремлевские СМИ опубликовали новые кадры из дома и офиса главаря ЧВК «Вагнер».

Российское издание «Известия» опубликовало 5 июля в Telegram снимки, сделанные во время обысков в доме и офисе владельца частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина.

Судя по фото, там обнаружили целый арсенал оружия, парики, пачки валюты, «личную комнату для молитв», а также медицинский кабинет, пишет издание.

На фото видно, что среди вещей у Пригожина есть огромная кувалда с надписью «На случай важных переговоров».

В доме у Пригожина есть собственная вертолетная площадка, бассейн, сауна, тренажерный зал и слитки золота, пишут «Известия».

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