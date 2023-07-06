В Волновахе HIMARS разгромил штаб РФ в момент собрания главарей оккупантов 6 6.07.2023, 8:10

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От здания осталась одна «коробка».

В оккупированной Волновахе прогремел мощный взрыв. Под удар HIMARS попало здание, где разместилась оккупационная «администрация» города, передает dialog.ua.

По предварительным данным, удар был нанесен в момент, когда в здании проходило собрание местных коллаборантов с российской делегацией.

На кадрах с места событий видно, что от здания осталась одна коробка. Разрушения очень серьезные.

Российские военные ТГ-каналы пишут, что в результате прилета есть жертвы.

Предварительно, для нанесения удара использовались РСЗО HIMARS. Украинская сторона пока не комментирует инцидент.

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