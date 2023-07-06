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В Беларуси подорожали билеты на поезда: как выросли цены на маршруты

  • 6.07.2023, 8:18
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В Беларуси подорожали билеты на поезда: как выросли цены на маршруты

«Прибавка» доходит до 40%.

С 6 июля в Беларуси подняли цены на билеты на поезда. Подорожание затронуло городские, региональные и межрегиональные линии. Прибавка — на уровне 20−40%.

«Зеркало» посмотрело, как изменились цены на некоторые поезда.

На сколько подорожали билеты на поезда экономкласса

Билет на поезд региональных линий экономкласса из Минска в Молодечно с 6 июля стоит 2,87 рубля (было — 2,38 рубля), а из столицы в Борисов — 2,98 рубля (было — 2,47 рубля).

Проезд в плацкартном вагоне поезда межрегиональных линий экономкласса из Минска в Гродно подорожал до 19,05 рубля (было — 15,87 рубля), в купейном — 26,43 рубля (было — 22,02 рубля). Речь о поезде 631Б Гомель — Гродно.

Как изменились цены на билеты на поезда бизнес-класса

Самый дешевый билет на поезд региональных линий бизнес-класса из Минска в Полоцк с 6 июля стоит 17,94 рубля (было — 14,95 рубля). Есть также билеты за 35,88 рубля (раньше они стоили по 29,9 рубля).

Минимальная цена билета из столицы в Витебск поездом межрегиональных линий бизнес-класса теперь начинается с 23,09 рубля (было — с 19,24 рубля), а самая высокая — 46,18 рубля (было — 38,48 рубля). На такой же поезд из Минска в Брест билет теперь стоит от 25,47 до 50,96 рубля (ранее — от 21,23 до 42,45 рубля).

Поездка из Минска в Бобруйск на поезде региональных линий бизнес-класса с 6 июля обойдется от 7,39 до 21,12 рубля (было — от 6,17 до 17,6 рубля). Таким же поездом из Минска в Оршу сейчас можно добраться от 9,05 до 25,84 рубля (было — от 7,54 до 21,52 рубля).

Билет из Минска в Борисов на поезд межрегиональных линий бизнес-класса сейчас стоит от 13,63 до 18,88 рубля (было — от 11,35 до 22,7 рубля).

Как подняли цены на городские электрички

Билет на поезд городских линий из Минска в Смолевичи с 6 июля стоит 2,23 рубля (было — 1,55 рубля). Такое же изменение стоимости и квитков из столицы до Руденска.

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