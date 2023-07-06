«Я платил за метр $1600, а в итоге получаю совсем не то» 6.07.2023, 9:09

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Что происходит на стройке элитного ЖК недалеко от стелы в Минске.

Этот жилой комплекс, который возводится неподалеку от проспекта Победителей в Минске, продолжает щекотать нервы дольщикам. Еще в 2019-м году, сразу после старта, на элитную новостройку ополчились местные жители, из-за чего дом «заморозили» почти на год. Когда же проблемы решились и стройка, казалось, вышла на финишную прямую, работы вновь замедлились.

Журналисты realt.by поговорили с одним из дольщиков и посмотрели, как идет возведение дома.

«Я платил за метр 1600 долларов, но потом проект упростили»

Напомним, что на данную площадку (участок среди старых двух-, трех- и четырехэтажек) компания «СИ-трейдинг» вышла еще в 2019 году. Модный ЖК под названием «Гастелло Резиденс» быстро привлек потенциальных дольщиков, однако тревогу забили жители ближайших домов − высотка грозила лишить их солнца. В итоге, строительство дома пришлось приостановить, а проект доработать. Возведение ЖК «Гастелло Резиденс» возобновилось только в 2021 году.

Последний раз мы были на стройке осенью, однако с тех пор тут изменилось немного. Сам каркасник уже полностью возведен и частично укрыт вентфасадом, но здесь по-прежнему установлены не все балконы, а также отсутствует благоустройство территории.

О том, что на стройке не все гладко, нам сообщил и один из дольщиков. Мужчина ждет своей квартиры уже 4 года и говорит, что его терпение давно лопнуло:

− Нам обещали элитный дом, а в итоге мы получим совсем не то, на что рассчитывали. Посмотрите, какие ограждения лоджий нарисованы у них на рендерах, и какие они в итоге нам поставили. Это какие-то черные оградки, как на кладбище, а должно было быть стекло. Дальше − на рендерах они обещали закрытую домовую территорию, а в итоге ее не будет. Оказывается, мы просто ошиблись и все не так поняли. Также есть изменения в сторону удешевления покрытия на лоджиях, отделки мест общего пользования. При этом на момент покупки я платил за квадратный метр 1600 долларов, что было выше средней цены по рынку.

Наш собеседник также обращает внимание на то, что некоторые работы, по его мнению, ведутся с нарушением строительных норм и правил. К примеру, из-за того, что дом простоял неотапливаемым и открытым около двух лет, внутри появились проблемы со штукатуркой (она просто стала отваливаться). Кроме того, есть вопросы по качеству материалов, которые долгое время лежали под снегом и дождем.

− Периодически на стройке появляется несколько человек, что-то поделают, принесут-унесут, а потом дальше все стоит. Я бы уже плюнул на все это и вернул свои деньги, но их застройщик возвращать отказывается, отправляет к юристам.

Дольщики «Гастелло Резиденс», потеряв всякое терпение, сейчас обращаются в различные инстанции. Помимо упрощений проекта, людей волнуют сроки сдачи дома, ведь ввод новостройки в эксплуатацию переносили уже несколько раз. Новостройку первоначально собирались сдать в 2021 году, потом в 2022-м, теперь уже речь идет про осень 2023 года. Что касается застройщика, то он говорит дольщикам, что стройка затягивается из-за слабых продаж. Так, недавно дольщики узнали, что на возведение многоэтажки (готовой на 94%) не хватает еще около 4 миллионов рублей.

Коммерческие помещения и апарт-отель еще не проданы

Мы позвонили в офис продаж и поинтересовались перспективами стройки. Нам рассказали, что все жилые помещения в комплексе, а это 186 квартир, уже проданы. Сложнее обстоит дело с коммерческими объектами:

− Квартир в продаже уже не осталось, есть только административные помещения и апарт-отель на 11 номеров. Были новости, что его продали, но это не так. Также в продаже есть машино-места в подземном паркинге. Их предлагаем по цене от 10 тысяч долларов в зависимости от этажа. Что касается сдачи дома, то планируем закончить объект в сентябре.

Если говорить о ценах, то на старте продаж «квадрат» в однокомнатных квартирах стоил 1300−1400 долларов. В квартирах большей площади стоимость квадратного метра начиналась от 1200 долларов. В 2022 году стоимость метра в однушке и трешке составляла уже 1800−2000 долларов.

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