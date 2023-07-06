Генерал-разведчик рассказал, почему Кадыров не защитил Путина от Пригожина 6.07.2023, 9:26

Кремль может расценить такую паузу как измену.

Когда владелец ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин повел вагнеровцев на Москву, глава Чечни Рамзан Кадыров был одним из тех, кто не отправился сразу противодействовать Пригожину, а выжидал. Подобным поведением отметились также ряд российских силовиков, руководителей региональных структур и олигархов, которые залегли на дно и ждали, что будет.

Теперь в России начались разборки и расследования относительно того, кто что мог делать во время военного мятежа вагнеровцев. Поэтому болезнь Кадырова под сомнением – может оказаться, что он на самом деле притворяется больным. Такое мнение высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью «Главреду».

«Многие ждали присоединения военных, представителей спецслужб и простых граждан РФ, которые негативно относятся к российскому руководству, в первую очередь к Путину, что предусматривало смену режима. Эти люди уже были готовы присягнуть новому руководству или войти в состав переходного правительства. Такие ожидания были, но их замалчивали», – отметил Маломуж.

После военного мятежа вагнеровцев российский диктатор Владимир Путин сделал выводы, что он не имеет единогласной поддержки и мощной системы авторитарного режима. Кроме этого, он понял, что различные «башни Кремля», которые он создавал для противостояния (такие как Пригожин – Минобороны, Кадыров – Пригожин или другие силовики, ФСБ – Минобороны) грозят борьбой против его режима.

Выжидал также и Кадыров, который думал присоединиться к вагнеровцам в случае их успеха. Однако когда глава Чечни, а также силовой блок, ФСБ и кураторы Пригожина поняли, что у владельца ЧВК «Вагнера» нет перспектив, то Кадыров сразу отправил свои войска на защиту «царя».

«Это будут его меченосцы – как когда-то были латышские стрельцы в Ленина, так теперь чеченцы будут защищать Путина. Это нужно Кадырову чтобы показать, что он предан, что это молчание не было предательством, а в некоторой степени подготовкой, и что он уже с Путиным претендует на новые звания, потому что ранее оказался в опале», – отметил Маломуж.

Путин мог расценивать такую паузу со стороны Кадырова как измену, поэтому глава Чечни и боится. Болезнь у него действительно есть, но вопрос в том, насколько она серьезна. Кадыров мог притвориться очень больным, потому что сейчас ведутся расследования относительно того, кто и что делал в период путча.

«Так же, как когда-то во времена ГКЧП. Это проводит ФСБ, службы безопасности президента и из-за этого уже начались противоречия между Минобороны и ФСБ, потому что ФСБ начала проверять генералов, командующих. То есть весь руководящий состав, а это предполагает репрессии. Понятно, что они молчат, но пытаются противостоять и объединяются против спецслужб», – рассказал генерал армии Украины.

Так же и Кадыров выждал, а сейчас якобы притворился больным, хотя он может быть и в самом деле больным, отметил Маломуж.

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