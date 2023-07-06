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«Будет ответ»: Зеленский опубликовал видео с последствиями удара российских ракет по Львову

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  • 6.07.2023, 9:40
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«Будет ответ»: Зеленский опубликовал видео с последствиями удара российских ракет по Львову

Президент Украины отреагировал на террористическую атаку.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором зафиксированы ужасающие последствия ракетного удара по Львову.

«Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», - отметил глава украинского государства.

На опубликованном им видео с высоты видны масштабные разрушения, которые получили жилые и не только дома во Львове. Там работали спасательные службы: разбирали завалы и оказывали помощь людям.

Пока известно о четырех погибших жителях города, еще девять получили ранения. Из-за террористической атаки РФ во Львове перекрыли улицу Стрыйскую на время, пока не разберут обломки и в целом не завершится спасательная операция.

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