«Будет ответ»: Зеленский опубликовал видео с последствиями удара российских ракет по Львову 1 6.07.2023, 9:40

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Президент Украины отреагировал на террористическую атаку.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором зафиксированы ужасающие последствия ракетного удара по Львову.

«Львов. Последствия ночного удара российских террористов. К сожалению, есть раненые и погибшие. Мои соболезнования родным. Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый», - отметил глава украинского государства.

На опубликованном им видео с высоты видны масштабные разрушения, которые получили жилые и не только дома во Львове. Там работали спасательные службы: разбирали завалы и оказывали помощь людям.

Пока известно о четырех погибших жителях города, еще девять получили ранения. Из-за террористической атаки РФ во Львове перекрыли улицу Стрыйскую на время, пока не разберут обломки и в целом не завершится спасательная операция.

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