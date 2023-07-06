Гомельский технопарк прекратил свое существование 6.07.2023, 9:45

Эксперимент по развитию инноваций лукашистами оказался провальным.

23 мая 2023 года комитет экономики Гомельского облисполкома издал приказ о присоединении ОАО «Гомельский технопарк» к ОАО «Гомельоблреклама». Учредителем обеих организаций является Гомельский облисполком. Имущество Гомельского технопарка в виде офисного центра на улице Федюнинского было передано в собственность РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям», сообщает «Флагшток».

Гомельский технопарк был создан в 2011 году как площадка для развития инновационного предпринимательства. В Гомеле была принята за основу европейская модель технопарка, которая заключалась в предоставлении инновационному бизнесу офисных площадей на льготных условиях. Главное отличие от европейского опыта развития инноваций состояло в том, что учредителем технопарка являлись местные органы власти.

Финансово надежная на первый взгляд бизнес-модель на практике оказалась убыточной. Финансовый год чаще заканчивался с убытком, а выручка от оказания услуг перестала увеличиваться с 2019 года. По итогам 2022 года независимый аудитор высказал сомнения в способности ОАО «Гомельский технопарк» продолжать свою деятельность.

Отметим, что в 2020 году в Гомеле открылся технопарк «Коралл», который входит в структуру РУСП «Агентство развития и содействия инвестициям». Таким образом, сейчас произошло фактическое объединение двух технопарков с передачей функции по их управлению от местных к республиканским органам. Эксперимент по развитию инноваций местными органами власти оказался провальным.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».