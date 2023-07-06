закрыть
6 июля 2023, четверг, 11:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Эти доллары не брали, а теперь примут в обменниках»

9
  • 6.07.2023, 9:55
  • 13,574
«Эти доллары не брали, а теперь примут в обменниках»

У белорусских банков произошли важные изменения.

Пока белорусы были на больших выходных, 1 июля многие из банков начали принимать валюту по новым правилам. Раньше каждый банк опирался на свои требования, теперь же в том, какую валюту можно принимать, а какую нет, большинство ориентируется на единый перечень. Сайт onliner.by опубликовал подробности.

Что случилось?

Появился единый перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте. На конец июня к соглашению присоединились 17 банков и 3 НКФО.

Почему понадобился этот перечень?

Если кратко, банкам были необходимы общие правила и подходы. Теперь они зафиксированы в едином перечне.

— До этого каждый банк имел свои правила, какие банкноты считать ветхими. Да, они составлялись на основании требований Нацбанка, иностранных банков-партнеров или банков-посредников, с которыми заключались договоры на вывоз банкнот. Но все равно различались, — объясняют в «Альфа Банке», который тоже присоединился к соглашению.

Ситуация обострилась после введения ограничений: из-за санкций стало сложнее вывозить из страны ветхие и завозить сюда новые купюры. Поэтому в обороте появилось немало банкнот с дефектами, которые по старым правилам банки принимать не могли, говорят специалисты.

— Иногда получалось, что в Беларуси можно было принимать и выдавать только банкноты с фактически отсутствующим износом, имеющие незначительные следы естественного износа или вообще без них. В то же время за пределами страны требования могли быть мягче — купюры с незначительными дефектами обменивали и принимали к оплате.

Клиентам/банкам станет проще или сложнее?

— Клиентам станет проще, ведь причин для отбраковки банкнот теперь меньше, а правила стали одинаковыми для всех банков, которые присоединились к перечню, — это большинство.

Теперь клиент может быть уверен, что банкноты, допустим, со штампом, надрывом, надписью, пятном или проколом примут в кассе другого банка без вопросов. Кроме того, в обороте станет больше купюр, которые раньше кассирам приходилось отклонять.

Для банков важный момент — отсутствие «двояких определений и толкований», в документе все критерии подробно описаны, поэтому сотрудникам на кассе будет проще обслуживать такие операции, считают в «Альфа Банке».

Какие именно изменения ожидают клиентов?

Будет возможность обменять или внести купюры, которые раньше могли отклонить.

Например, если на банкноте стояли два штампика и один был на водяном знаке, то ее не брали. Теперь же допускается «не более 3 визуально видимых изображений/надписей, состоящих из букв, цифр, знаков, символов, рисунков, штампов, размер каждого из которых не превышает размер квадрата стороной 10 мм, или одно изображение/надпись, размер которого не превышает квадрат стороной 20 мм».

То же касается и надрывов: в кассе примут купюру, которая имеет «не более 5 надрывов/надрезов длиной не более 3 мм либо 1 надрыв/надрез длиной не более 5 мм, в том числе заклеенные (заклеенный) прозрачной липкой лентой». Купюры, «имеющие проколы, отверстия (не более 3) диаметром не более 1 мм каждый(-ое)» также не вызовут вопросов.

Свечение купюр — самый спорный момент между кассиром и клиентом.

Новые правила допускают свечение банкноты, но с оговорками: «белое или голубое свечение в ультрафиолетовых лучах (частично или полностью), при этом структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится».

— Теперь клиентам не стоит опасаться получить в кассе купюру, которую не примут в другом банке. Надеемся, что многие будут понимать, что купюры в процессе обращения могут иметь следы естественного износа, могут повреждаться, и это не станет проблемой при походе в обменник.

Банки также договорились обновлять правила: мы будем наблюдать, как работают изменения, и предлагать уточнять спорные моменты, если они возникнут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип