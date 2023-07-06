«Эти доллары не брали, а теперь примут в обменниках» 9 6.07.2023, 9:55

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У белорусских банков произошли важные изменения.

Пока белорусы были на больших выходных, 1 июля многие из банков начали принимать валюту по новым правилам. Раньше каждый банк опирался на свои требования, теперь же в том, какую валюту можно принимать, а какую нет, большинство ориентируется на единый перечень. Сайт onliner.by опубликовал подробности.

Что случилось?

Появился единый перечень признаков платежности банкнот в иностранной валюте. На конец июня к соглашению присоединились 17 банков и 3 НКФО.

Почему понадобился этот перечень?

Если кратко, банкам были необходимы общие правила и подходы. Теперь они зафиксированы в едином перечне.

— До этого каждый банк имел свои правила, какие банкноты считать ветхими. Да, они составлялись на основании требований Нацбанка, иностранных банков-партнеров или банков-посредников, с которыми заключались договоры на вывоз банкнот. Но все равно различались, — объясняют в «Альфа Банке», который тоже присоединился к соглашению.

Ситуация обострилась после введения ограничений: из-за санкций стало сложнее вывозить из страны ветхие и завозить сюда новые купюры. Поэтому в обороте появилось немало банкнот с дефектами, которые по старым правилам банки принимать не могли, говорят специалисты.

— Иногда получалось, что в Беларуси можно было принимать и выдавать только банкноты с фактически отсутствующим износом, имеющие незначительные следы естественного износа или вообще без них. В то же время за пределами страны требования могли быть мягче — купюры с незначительными дефектами обменивали и принимали к оплате.

Клиентам/банкам станет проще или сложнее?

— Клиентам станет проще, ведь причин для отбраковки банкнот теперь меньше, а правила стали одинаковыми для всех банков, которые присоединились к перечню, — это большинство.

Теперь клиент может быть уверен, что банкноты, допустим, со штампом, надрывом, надписью, пятном или проколом примут в кассе другого банка без вопросов. Кроме того, в обороте станет больше купюр, которые раньше кассирам приходилось отклонять.

Для банков важный момент — отсутствие «двояких определений и толкований», в документе все критерии подробно описаны, поэтому сотрудникам на кассе будет проще обслуживать такие операции, считают в «Альфа Банке».

Какие именно изменения ожидают клиентов?

Будет возможность обменять или внести купюры, которые раньше могли отклонить.

Например, если на банкноте стояли два штампика и один был на водяном знаке, то ее не брали. Теперь же допускается «не более 3 визуально видимых изображений/надписей, состоящих из букв, цифр, знаков, символов, рисунков, штампов, размер каждого из которых не превышает размер квадрата стороной 10 мм, или одно изображение/надпись, размер которого не превышает квадрат стороной 20 мм».

То же касается и надрывов: в кассе примут купюру, которая имеет «не более 5 надрывов/надрезов длиной не более 3 мм либо 1 надрыв/надрез длиной не более 5 мм, в том числе заклеенные (заклеенный) прозрачной липкой лентой». Купюры, «имеющие проколы, отверстия (не более 3) диаметром не более 1 мм каждый(-ое)» также не вызовут вопросов.

Свечение купюр — самый спорный момент между кассиром и клиентом.

Новые правила допускают свечение банкноты, но с оговорками: «белое или голубое свечение в ультрафиолетовых лучах (частично или полностью), при этом структура бумаги не нарушена, не рассыпается, не крошится».

— Теперь клиентам не стоит опасаться получить в кассе купюру, которую не примут в другом банке. Надеемся, что многие будут понимать, что купюры в процессе обращения могут иметь следы естественного износа, могут повреждаться, и это не станет проблемой при походе в обменник.

Банки также договорились обновлять правила: мы будем наблюдать, как работают изменения, и предлагать уточнять спорные моменты, если они возникнут.

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