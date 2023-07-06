«Скоро основного козыря российской армии не останется» 3 6.07.2023, 10:07

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Дмитрий Чернышев

Тогда и начнется второй этап наступления ВСУ.

Известный российский блогер Дмитрий Чернышев высказался о том, почему так медленно идет наступление украинской армии и почему Запад не дает самолеты прямо сейчас.

— Я не являюсь военным экспертом и выскажу только свою точку зрения. Задачей первого этапа наступления является не захват большой территории, а выбивание российской артиллерии.

Украинская армия совершает сейчас тяжелейшую работу — она идет вперед и вызывает огонь на себя. В попытке остановить наступление (или его имитацию) российская артиллерия начинает обстрел. И в этот момент ее накрывают высокоточным оружием.

За все время войны у российской артиллерии еще не было таких чудовищных потерь. Каждый день уничтожается 10-20-30 артиллеристских систем. У еще оставшихся орудий огромные проблемы с точностью — стволы давно надо менять.

Артиллеристов почти не осталось. Военные училища проводят экстренные выпуски и в бой направляют практически курсантов. Скоро основного козыря российской армии (артиллерии) у нее не останется, и тогда начнется второй этап наступления.

Смысл обстрелов Киева (с точки зрения российского Генштаба) не в том, чтобы уничтожить «центры принятий решений», а в том, чтобы сковать украинскую ПВО и не дать ее перебросить на фронт. На войне всегда не хватает всего.

Когда у русских закончится артиллерия, они попытаются останавливать танковые колонны самыми дорогими козырями — вертолетами и авиацией. И в этот момент ПВО очень пригодилось бы на фронте.

У меня нет ответа на вопрос, почему Запад не дает самолеты прямо сейчас. С моей точки зрения Запад совершает преступление.

Украине надо дать любое оружие и в любых количествах прямо сейчас. Прежде всего — авиацию, вертолеты и высокоточное дальнобойное оружие. Это спасет жизни тысяч украинских солдат.

Есть у меня робкая надежда, что все разговоры о задержках с поставками — это «туман войны». И сотня F-16 или F/A-18 внезапно появятся на фронте через несколько дней. И тогда наступит второй этап наступления — Украина дойдет до Азовского моря, Керченский мост будет выведен из строя, а военные аэродромы в Крыму перестанут существовать.

Добавлю, что нельзя исключать любых вариантов второго этапа наступления. Например, прохода танков по дну Каховского водохранилища (во время операции «Багратион» танковые колоны вообще прошли через болота) или мощного обходного удара через российскую территорию, где нет ни минных полей, ни серьезных заграждений, ни большого количества войск. Украинскую армию будут встречать в Белгороде с цветами.

У России фактически не осталось больше армии нигде, кроме Украины. Председатель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр считает, что в настоящее время в Украине находится 94% российских сухопутных войск.

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