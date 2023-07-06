Как быстро поменять испорченный паспорт перед отпуском 2 6.07.2023, 10:29

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Сколько дней это может занять?

Отпускной сезон – самое популярное время для поездок за границу. Если вы так же решили отправиться на отдых в другую страну, крайне важно, чтобы все документы были в порядке: билеты, медицинские страховки и особенно паспорт, пишет autogrodno.by.

Если случился форс-мажор и за неделю до начала отпуска паспорт утерян или пришел в негодность, нужно срочно обращаться в органы по гражданству и миграции, в компетенции которых находятся вопросы выдачи и обмена документов, удостоверяющих личность.

«В том случае, когда внезапно (незадолго до вылета за границу) произошла неприятная ситуация с паспортом, не рискуйте, не тяните, сразу обращайтесь в отделение по гражданству и миграции», – рассказали эксперты.

По их словам, речь идет о том, что гражданин с паспортом, пришедшим в негодность, просто не пройдет паспортный контроль.

«Вас по такому паспорту не выпустят за границу. Если в документе затерлась фамилия, иные данные, его нужно обменять».

Если паспорт нужен срочно?

Отвечая на вопрос о том, насколько быстро можно обменять паспорт, когда куплены билеты для поездки за границу, эксперты отметили, что это будет зависеть от ситуации.

В настоящее время новый паспорт делают в течение месяца, по ускоренной процедуре – за две недели. Если же у вас нет возможности ждать даже это время, паспорт можно будет сделать за семь дней. Но и цена такого экспресс-изготовления будет выше.

Так, получить паспорт в обычном порядке (процедура займет до 30 дней) можно за одну базовую величину. За изготовление в ускоренном (две недели) и срочном (неделя) порядке отдать придется по 2 и 3 базовые величины, соответственно.

Вместе с тем отметили, что даже такой вопрос, как обмен документов, удостоверяющих личность, решается в индивидуальном порядке.

- Нужно обратиться к начальнику отдела по гражданству и миграции. Разъяснить ситуацию, в которой будут разбираться. Возможно, получится сделать биометрический паспорт и достаточно быстро. У нас в стране все делается для людей.

По их словам, новые биометрический паспорт и ID-карту можно сделать за трое суток.

- Вот сегодня среда, сегодня подал документы, в пятницу после обеда можно получить биометрический документ, – сказал эксперт.

Он также обратил внимание на несколько важных моментов: если нужно быстро получить документы, удостоверяющие личность, нужно сразу «подаваться на биометрию». Для того, чтобы заменить недействительный паспорт, гражданин должен обратиться в отдел по гражданству и миграции по месту регистрации, а не по месту жительства.

«Если вы живете в Минске, а зарегистрированы в Пуховичах, садитесь на электричку «Минск-Осиповичи» и езжайте в Пуховичи», – сказал эксперт.

Какие документы нужны для обмена

Согласно существующему законодательству, в расчетно-паспортный центр по месту регистрации нужно предъявить следующие документы:

- паспорт, подлежащий обмену или документ, подтверждающий его утрату;

- 4 цветных фотографии, соответствующие возрасту, размером 40×50 мм (одним листом);

- свидетельство о браке либо решение суда о расторжении брака;

- квитанцию об уплате госпошлины.

Если гражданин получает биометрические документы, удостоверяющие личность, процедура еще проще. В этом случае в отдел по гражданству и миграции нужно представить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также квитанцию об уплате государственной пошлины.

Заявление гражданину самому писать не придется. Оно формируется подразделением по гражданству и миграции МВД автоматически, необходимо только сверить данные, указанные в нем, и проставить свою подпись.

Также не нужно нести фотографии – фотографирование совершается на месте, что максимально упростило процедуру. Гражданину предоставят пять вариантов его фото, чтобы выбрать лучшее.

А что с авиаперелетом?

Если паспорт будет готов ровно ко дню вылета, то что делать с билетами, которые оформляются заранее? Практически все авиакомпании при регистрации билетов запрашивают номер паспорта, который при замене удостоверения личности меняется на новый. Вылететь в другую страну по старому билету с новым паспортом не получится.

- Волноваться не нужно, будет произведена перерегистрация билета в соответствии с новыми документами, удостоверяющими личность, – разъяснили данную ситуацию в авиационной компании.

Билет можно перерегистрировать, внеся новые данные. В большинстве авиакомпаний эта услуга совершенно бесплатна, но лучше обратиться с просьбой о переоформлении билета заранее и уточнить все условия непосредственно у организации, занимающейся реализацией билетов.

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