В Минске снесли знаменитый долгострой 1 6.07.2023, 10:50

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Так должен был выглядеть ТРЦ после завершения строительства.

Иллюстрация: aresa-service.by

Стройка началась еще в начале 2000-х.

В начале 2000-х в Минске на улице Притыцкого собирались построить торгово-развлекательный центр «Гулливер», но не сложилось. Демонтаж известного объекта-долгостроя завершен. Об этом сообщают «Минск-Новости».

На территории между ул. Притыцкого и ул. Дунина-Марцинкевича частный инвестор еще в начале 2000-х начал строительство многофункционального комплекса «Гулливер», включающего в себя торговые и развлекательные объекты, а также многоуровневую автомобильную стоянку. Работы на площадке остановились еще на начальном этапе, когда на участке лишь начал расти каркас будущего здания. Объект превратился в долгострой. Позже компания-застройщик была подвергнута процедуре банкротства, незавершенку несколько раз пытались продать на аукционе, но безуспешно. В начале 2022 года долгострой был принят городом и передан УКС Мингорисполкома для завершения. Вместо ТРЦ на этой площадке решили возвести жилой комплекс.

По разработанной архитектурно-планировочной концепции на площадке намечается строительство двух индивидуальных жилых домов повышенной комфортности с подземными паркингами, а также четырех домов в крупнопанельном домостроении. Застройку дополнят автостоянки, объекты инженерной инфраструктуры, детские и спортивные площадки.

К демонтажным работам приступили в январе нынешнего года. Одновременно велась разработка проектной документации для нового ЖК.

— Демонтаж выполнен, небольшая часть конструкций осталась, их используют для дома и паркинга, — уточнила директор УКС Мингорисполкома Анжела Бобарико. — Сейчас мы начинаем на площадке перекладку сетей, возведение новых инженерных сооружений — ТП, ПНС. Планируем, что к строительству жилья приступим в августе. Проект сейчас проходит экспертизу.

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