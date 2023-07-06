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«Нет квартиры – там просто дыра»

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  • 6.07.2023, 11:07
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«Нет квартиры – там просто дыра»

Жители разрушенного дома рассказали о ракетном ударе РФ по Львову.

Большинство жителей пострадавшего района Львова во время ракетной атаки противника в ночь на 6 июня мирно спали в своих квартирах. Семь из 10 российских ракет «Калибр» были ликвидированы ВСУ, однако в городе были и прилеты, которые вызвали значительные разрушения.

«Все пострадало, все! В хате ни окон, ни дверей, ничего нету. Вот (показывает на свою одежду. – Ред.), в чем были, в том были. Вот здесь немного ранено, ногу, голову... Спину посекло – ударная волна пошла», – рассказала жительница Львова, которая пережила вражеский удар. Комментарий у нее взяли журналисты «Радио Свобода».

Предварительно, наибольшее количество людей пострадали именно от взрывной волны. Тем, у кого были неопасные для жизни ранения, оказали первую медицинскую помощь, но не госпитализировали.

«Первый взрыв был – цветочки, вазоны у меня попадали. А потом уже так попадало, что это все. Ничего. Пусто!» – эмоционально рассказала другая жительница города.

Еще одна пострадавшая сообщила, что у нее неглубокие раны на лице, руках, ногах, груди. Окно в комнате, где она спала, выбило, осколки посекли тело.

«В хате были, спали. И начало вот это... и все», – сказала женщина.

Жители дома, ставшего целью российских террористов, рассказали еще больше подробностей о разрушениях. Соответствующее видео опубликовало «Общественное».

По словам Людмилы, на момент попадания ее и семьи не было дома. В результате взрыва квартира, в которой жила девушка, полностью разрушена.

«Мы услышали первый взрыв, сели в машину и уехали. Вернулись, а квартиры нет, там просто дыра. О соседях знаем, что одного человека забрали в больницу, который жил на третьем этаже, а что с теми, кто жил на четвертом этаже, я не знаю», – рассказала женщина.

Еще одна жительница Любови в момент взрыва находилась в квартире на первом этаже. По ее словам, чтобы спастись, пришлось ползти к двери.

«Не знаю как это было: взрыв, все накрыло, я с дивана упала, на коленях ползли к двери. Я живу на первом этаже, а четвертого этажа вообще нет. Двери открыли, по всему выбитому выходили. Что с соседями, никто ничего не знает. С первого этажа три квартиры, то живые. На четвертом будто бы завалило женщину», – говорит жительница дома Любовь.

Департамент коммуникаций МВД Украины уточнил количество пострадавших во время российской атаки по Львову.

«Львов: По состоянию на 8:20: в результате взрывов 4 человека погибли и 32 получили ранения, среди них один ребенок. Спасательная операция продолжается», - говорится в сообщении.

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