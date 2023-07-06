Российские марионетки из Южной Осетии хотят попросить самозванца Лукашенко о признании 1 6.07.2023, 11:07

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«Парламент» обратится с просьбой к белорусскому режиму.

Российские марионетки из так называемой Южной Осетии собираются попросить белорусский режим о признании. Предложение обратиться с официальной просьбой к самозванцу Лукашенко сделано на заседании «парламента» так называемой республики.

«У нас есть возможность, если раньше мешали какие-то политические последствия, в том числе и санкции, то сегодня они уже есть. МИД республики по своей линии должен проработать этот вопрос», – цитирует «Эхо Кавказа» так называемого председателя «комитет»а по экономике, малому предпринимательству и сельскому хозяйству Алана Техова.

Международное сообщество считает Южную Осетию и Абхазию частью Грузии.

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