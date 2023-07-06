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Как режим сам себя укусил «контрсанкциями»

  • Telegram-канал «Кошт урада»
  • 6.07.2023, 11:29
  • 1,694
Как режим сам себя укусил «контрсанкциями»

«Проучить» соседей не удалось.

На слайде ниже видно, на какие суммы до начала 2023 года Польша и Литва поставляли пиво на белорусский рынок. По сути перед нами цена всего этого громкого балагана, который устроили белорусские пропагандистские каналы, рассказывая о «решительном ударе» по польской и литовской пивоваренной отрасли. Подавляющее большинство пива поставляется с территории Литвы. Причем начиная с 2018 года по этому направлению наблюдался уверенный рост. Да, после 2020-го произошло падение, но оно было с лихвой компенсировано к 2022 году. В итоге в прошлом году Литва поставила в Беларусь пива на 2,96 млн евро, а Польша — всего на 290 тыс. евро.

Страшный и беспощадный удар по польским и литовским пивоварам оценивается чуть больше, чем в 3 млн евро. Очевидно, что в масштабах экономик трех стран такую потерю можно образно сравнить примерно с выпадением одного зернышка гречки из двадцатикилограммового мешка. Иными словами — никто этого не заметит.

Но у каждого такого жеста есть и обратная сторона. Вполне можно ожидать симметричного ответа со стороны Литвы и Польши, поэтому давайте посмотрим, сколько пива в эти страны поставляла Беларусь.

В Литву в 2022 году уехало белорусской пивоваренной продукции на 780 тыс. евро. Это эквивалентно всего четверти от тех поставок, что шли из этой страны к нам. И здесь стоит отметить, что до 2021 года ситуация выглядела с точностью наоборот: в пиковый 2019 год Беларусь поставляла в Литву пива на 6,47 млн евро, а оттуда к нам его приходило всего на 1,78 млн евро. О чем это говорит? Очевидно, что задолго до «решительных действий белорусских властей» Литва сама целенаправленно отказалась от «Аливарии», «Крыніцы» и «Лидского».

А вот в Польшу в прошлом году было поставлено белорусского пива на 910 тыс. евро, что в три раза больше, чем импорт пива из этой страны. То есть в результате запрета здесь мы можем потерять намного больше, чем напакостим. Причем страна была готова закупать нашу продукцию даже после начала войны, в период крайне натянутых отношений между двумя государствами. Вот уж навредили так навредили.

Все это время Беларусь поставляла в Польшу и Литву дешевое пиво, в то время как закупала там продукцию в несколько раз дороже. Это говорит о том, что, скорее всего, две пограничные страны, находящиеся в Еврозоне, обеспечивали нашу республику качественным европейским крафтом. Люди, которые покупали его в Беларуси, крайне маловероятно переключатся на отечественный масс-маркет продукт, так что рассчитывать, что освободившуюся нишу можно будет заполнить «купляйтебеларуским», не стоит.

Можно предположить, что в ближайшее время в стране будут наблюдаться перебои с качественным пенным. Вполне вероятно, что поставки частично возобновятся — пиво в бутылках начнут завозить через другие страны, но оно наверняка, из-за новых условий логистики, будет стоить дороже и приезжать к нам в меньшем ассортименте. Вероятно, усилятся позиции российских частных пивоварен на белорусском рынке.

Можно сказать, что вся история с запретом пива — не более чем короткая пиар-акция, инфоповод на несколько дней. По ее итогам потери для стран, которым запретили ввоз продукции, будут крайне незначительными. А вот для белорусских потребителей она обернется повышением цен на хорошее пиво и сокращением ассортимента. Для отечественных производителей — вероятной потерей тех немногих рынков, где можно было заработать валюту, так необходимую для закупки качественного сырья и оборудования.

Telegram-канал («Кошт урада»https://kuby.site/articles/2402

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