Белорусов на границе заставляют отказываться от карты поляка
- 6.07.2023, 11:36
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Пограничники отправляют ее владельцев на «беседу» с КГБ.
Правозащитники получают информацию о том, что владельцев карты поляка при прохождении белорусской границы отправляют «на беседу» с сотрудниками КГБ, пишет «Весна».
Дело в том, что пограничники видят в визе: «цель выдачи — 24», что свидетельствует о том, что ее получили на основании карты поляка.
Правозащитникам известно о случаях, когда кагэбэшники предлагают «добровольно» отказаться от карты поляка и прямо на границе написать заявление консулу. Если человек отказывается это делать, то ему грозят сутками, как утверждает «Весна».
Известно как минимум о десятке таких случаев, пишут правозащитники.