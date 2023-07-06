Российский рубль рекордно рухнул на торгах в Москве 1 6.07.2023, 11:39

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Евро взлетел выше 102 рублей, доллар стоит более 93 рублей.

Российская валюта продолжила падение, опустившись до 102,007 руб. за евро и 93,85 руб. за доллар в ходе торгов на Московской бирже утром 6 июля, сообщает The Moscow Times.

В последний раз на таких уровнях евро и доллар были в марте 2022 года после вторжения России в Украину и введения международных санкций. За полторы недели после попытки вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер» евро и доллар подорожали на 8-9 руб.

В Центробанке резкое падение рубля объяснили трендами в международной торговле. «Когда курс ослабляется, начинаются разные теории заговора, что чуть ли не специальное ослабление для того, чтобы увеличить доходы бюджеты или какие-то другие теории. Но надо смотреть прежде всего все-таки на динамку внешней торговли. Она во многом определяет движение курса», — сказала Набиуллина на Международном финансовом конгрессе.

По ее словам, в прошлом году укрепление рубля многие воспринимали как «такую победу над обстоятельствами», однако оно было следствием резкого роста экспорта и снижения импорта. На текущий момент сложилась обратная ситуация, подчеркнула Набиуллина.

Она также отметила, что у ЦБ «есть инструменты для сглаживания краткосрочных колебаний», но плавающий курс — «это благо, которое позволяет внешние изменения, внешние шоки легче абсорбировать экономике».

Вместе с тем девальвация рубля несет в себе риск роста инфляции и ЦБ учтет это, принимая решение по ключевой ставке на ближайшем заседании, добавила глава регулятора. Сейчас ставка находится на уровне 7,5%. ЦБ не менял ее с сентября 2022 года.

Причины падения рубля — это сокращение чистых поступлений валюты от внешней торговли и усиливающийся в последнее время отток капитала, отмечает управляющий директор ГПБ Private Banking Егор Сусин.

«Мы видим, что очень серьезные деньги выходят, — подтверждает экс-президент ИГ «Московские партнеры», профессор ВШЭ Евгений Коган. — Здесь не только экономика, но и поведение отдельных субъектов, которые, видимо, после последних событий приняли решение, что лучше вот так».

«Внутренние политические проблемы и разборки подтолкнули людей, в особенности состоятельных, к паническим покупкам (валюты)», — соглашается управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

Политический кризис, вызванный мятежом Пригожина, определенно вызвал дополнительный отток средств в иностранные банки, причем не только со стороны физлиц, но и компаний, говорит экономист БКС Наталья Лаврова. С начала войны, по данным ЦБ, российские граждане вывели на зарубежные счета более $60 млрд, а корпорации только в зоне евро оставили выручку на $90 млрд. И теперь этот процесс вновь ускорился.

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