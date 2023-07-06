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У журналистки «Новой газеты», которую избили в Чечне, насчитали 14 переломов

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  • 6.07.2023, 12:03
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У журналистки «Новой газеты», которую избили в Чечне, насчитали 14 переломов
Елена Милашина

Диагностирована и закрытая черепно-мозговая травма.

Российская журналистка «Новой газеты» Елена Милашина прошла обследование в московской клинике после нападения на нее в Чечне, сообщило издание.

Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей. «Сознание ясное, состояние стабильное», — добавили в издании.

Управление Следственного комитета по Чечне сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.

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