У журналистки «Новой газеты», которую избили в Чечне, насчитали 14 переломов

У журналистки «Новой газеты», которую избили в Чечне, насчитали 14 переломов9
- 6.07.2023, 12:03
- 4,752
Диагностирована и закрытая черепно-мозговая травма.
Российская журналистка «Новой газеты» Елена Милашина прошла обследование в московской клинике после нападения на нее в Чечне, сообщило издание.
Милашиной диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, до 14 переломов кистей рук и множественные ушибы мягких тканей. «Сознание ясное, состояние стабильное», — добавили в издании.
Управление Следственного комитета по Чечне сообщило о возбуждении уголовного дела по факту нападения на Милашину и адвоката Александра Немова в Чечне.