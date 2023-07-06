«Это не трактор, а космический корабль» 2 6.07.2023, 12:04

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Неоновый трактор белоруса поразил интернет-пользователей.

Один из белорусских фермеров решил украсить свой трактор неоновой подсветкой и стал звездой в Сети. Он опубликовал видео, на котором демонстрирует свое необычное транспортное средство во время ночной работы на поле, пишет Telegram-канал «Хартия-97%».

«Круто придумали, а то по ночи не понятно, работает опрыскивание или нет», - сказал один из коллег фермера.

Видео с неоновым трактором набрало тысячи просмотров и лайков в социальных сетях. Многие интернет-пользователи выразили свое восхищение оригинальной идеей фермера.

«Это не трактор, а космический корабль», - написал один из комментаторов.

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