Удар РФ по Львову: озвучены шокирующие масштабы жертв и разрушений

Удар РФ по Львову: озвучены шокирующие масштабы жертв и разрушений3
- 6.07.2023, 12:11
- 11,054
Cамой молодой погибшей стала 21-летняя девушка.
В результате ракетного удара оккупантов по Львову, по предварительным данным, погибли четыре человека, пострадали 37.
Об этом речь идет в сообщении МВД Украины. Там добавили, что на месте прилета были спасены 7 человек, эвакуированы 64 человека. «На месте вражеского удара проводятся аварийно-спасательные и поисковые работы в 1, 3 и 4 подъездах разрушенного дома», - уточнили в МВД.
В министерстве добавили, что эвакуировано 14 автомобилей с подъездных путей.
Кроме того, глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил, что самой молодой жертвой российского удара стала 21-летняя девушка.
«Самой молодой девушке, которую сегодня ночью во Львове в квартире убила ракета, было всего 21... Самой старшей погибшей - 95. Женщина пережила II Мировую, но, к сожалению, не пережила рашизма», - сообщил детали глава ОВА.
Козицкий добавил, что спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку под ними еще могут быть люди.
Что касается пострадавших, то глава ОВА отметил, что в медицинской помощи нуждались 34 человека, 13 из них госпитализировали.
Последствия ракетного удара по Львову
Последствия ракетного удара по Львову
Также он уточнил масштабы разрушений:
более 30 домов;
более 250 квартир;
10 общежитий;
дом ребенка;
два вуза;
санаторная школа.
Также повреждена одна подстанция во Львове (150 абонентов остаются без электроснабжения).
«Рядом с домом, в который попала ракета, есть укрытие. Оно в надлежащем состоянии и на момент тревоги было открыто. Но из всего дома в укрытии находились лишь пять человек. Очень обидно», - констатировал Козицкий.