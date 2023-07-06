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Лукашенко: В Беларусь прибыло российское ядерное оружие

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  • 6.07.2023, 12:14
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Лукашенко: В Беларусь прибыло российское ядерное оружие

Диктатор заявил, что боеголовки были доставлены не по земле.

Диктатор Лукашенко снова заявил, что в Беларусь уже доставлено российское ядерное оружие. По его словам, они прибыли в страну не наземным путем. Об этом он заявил сегодня во время встречи с журналистами.

«Это такая тема, на которую рассуждать особо не прилично любому политику. Определенное количество ядерных боеголовок перемещено на территорию Беларуси. Находятся под надежной охраной», – сказал он.

По словам Лукашенко, боеголовки доставлялись в Беларусь не по земле.

«По земле мы ядерные боеголовки не перемещали», – сказал он.

Диктатор также подчеркнул, что любые решения в отношении ядерных боеприпасов будут «приниматься при его участии».

Напомним, в последние недели сообщалось о прилете в Беларусь российских грузовых самолетов. Речь шла в том числе об Ан-124 «Руслан».

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