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Китай сделал ставку: генерал СБУ назвал наиболее вероятного преемника Путина

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  • 6.07.2023, 12:26
  • 12,120
Китай сделал ставку: генерал СБУ назвал наиболее вероятного преемника Путина

Он является непубличной фигурой.

Единый силовой центр управления, который еще что-то контролирует в РФ, находится в руках секретаря совбеза Николая Патрушева – близкого человека диктатора Владимира Путина, заявил бывший заместитель председателя СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

«У него (Патрушева, - ред.) есть контакты и влияние на определенные силовые структуры. Если что-то пойдет не так и внезапно исчезнет Путин, единственным, на кого в Кремле могут положиться, вероятно, станет Патрушев», — подчеркнул он в интервью «Главреду».

Вместе с тем эксперт пояснил, что сам Патрушев - фигура непубличная и неизвестно, может ли он публично руководить внешней политикой России и станут ли ему доверять международные партнеры.

«Например, Китай сделал ставку на Мишустина. Я никогда не думал, что премьер-министр России – самостоятельная фигура, но в случае исчезновения Путина он будет тем, кто может взять на себя какую-то долю ответственности. Мишустин тоже не публичный политик и является технократом. Возможно, именно поэтому он так долго держится на своем посту», — сказал он.

Вместе с тем Ягун не исключил, что у Мишустина могут быть президентские амбиции: «Да, вполне».

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк заявил о том, что на место диктатора Владимира Путина в РФ может рассматриваться «консенсусная» фигура, однако эта личность явно не входит в ближайшее окружение Путина.

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