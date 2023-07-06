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Известная украинская певица попала под ракетную атаку РФ по Львову

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  • 6.07.2023, 12:43
  • 7,530
Известная украинская певица попала под ракетную атаку РФ по Львову

Она поделилась кадрами разрушений от взрывной волны.

Украинская певица Кристина Соловий оказалась этой ночью жертвой ракетного террора России.

Как написала исполнительница на своей странице в Instagram, взрывной волной у нее в квартире выбило окна. «С выбитыми окнами, но живая здорова. Надеюсь, вы тоже», – лаконично написала Соловий.

Кроме того, она поделилась кадрами последствий от разрушений, которая нанесла российская ракета Львову.

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