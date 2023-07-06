Известная украинская певица попала под ракетную атаку РФ по Львову 1 6.07.2023, 12:43

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Она поделилась кадрами разрушений от взрывной волны.

Украинская певица Кристина Соловий оказалась этой ночью жертвой ракетного террора России.

Как написала исполнительница на своей странице в Instagram, взрывной волной у нее в квартире выбило окна. «С выбитыми окнами, но живая здорова. Надеюсь, вы тоже», – лаконично написала Соловий.

Кроме того, она поделилась кадрами последствий от разрушений, которая нанесла российская ракета Львову.

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