Лукашенко теперь «Саша три процента» и в Польше 2 6.07.2023, 12:45

3,964

Коллаж: nv.ua

Позитивное отношение к диктатору высказали лишь 3% поляков.

В Польше социологическое исследование показало, что практически все поляки (88%) относятся к Лукашенко негативно. Нейтральную позицию заняли 9%. Позитивное отношение к диктатору высказали лишь 3%.

Такую оценку опрошенные объяснили в основном тем, что Лукашенко правит диктаторскими методами, использует репрессии против своего народа, фальсифицирует выборы, в своей политике является зависимым от России и Путина.

Политический интернет-мем «Саша 3 %» возник во время избирательной кампании в 2020 году. В сразу двух онлайн опросах Лукашенко получил всего 3 % голосов поддержки.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».