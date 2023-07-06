Лукашенко теперь «Саша три процента» и в Польше

Лукашенко теперь «Саша три процента» и в Польше2
- 6.07.2023, 12:45
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Позитивное отношение к диктатору высказали лишь 3% поляков.
В Польше социологическое исследование показало, что практически все поляки (88%) относятся к Лукашенко негативно. Нейтральную позицию заняли 9%. Позитивное отношение к диктатору высказали лишь 3%.
Такую оценку опрошенные объяснили в основном тем, что Лукашенко правит диктаторскими методами, использует репрессии против своего народа, фальсифицирует выборы, в своей политике является зависимым от России и Путина.
Политический интернет-мем «Саша 3 %» возник во время избирательной кампании в 2020 году. В сразу двух онлайн опросах Лукашенко получил всего 3 % голосов поддержки.