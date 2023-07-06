Под Бахмутом ликвидировали сербского наемника, воевавшего против Украины

Под Бахмутом ликвидировали сербского наемника, воевавшего против Украины2
- 6.07.2023, 12:53
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В 2022 году он вступил в ЧВК «Вагнер».
В Украине ликвидировали сербского боевика Уроша Првуловича, воевавшего на стороне российских окупантов. В последнее время он воевал в составе ЧВК «Вагнер».
Об этом сообщили в соцсетях. Оккупант был ликвидирован еще 28 апреля под Бахмутом, передает obozrevatel.com.
Но его тело было найдено только в конце июня.
Урош Првулович принимал участие в войне против Украины на стороне террористов «ДНР» с 2015 года. Он участвовал в боевых действиях в районе Дебальцево, а также был членом «Союза добровольцев Донбасса». В 2022 году он вступил в ЧВК «Вагнер».
На одной из фотографий Првуловича в соцсетях можно увидеть, что он получил какую-то награду от главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Првулович также внесен в базу «Миротворец».