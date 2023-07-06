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Под Бахмутом ликвидировали сербского наемника, воевавшего против Украины

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  • 6.07.2023, 12:53
  • 3,054
Под Бахмутом ликвидировали сербского наемника, воевавшего против Украины

В 2022 году он вступил в ЧВК «Вагнер».

В Украине ликвидировали сербского боевика Уроша Првуловича, воевавшего на стороне российских окупантов. В последнее время он воевал в составе ЧВК «Вагнер».

Об этом сообщили в соцсетях. Оккупант был ликвидирован еще 28 апреля под Бахмутом, передает obozrevatel.com.

Но его тело было найдено только в конце июня.

Урош Првулович принимал участие в войне против Украины на стороне террористов «ДНР» с 2015 года. Он участвовал в боевых действиях в районе Дебальцево, а также был членом «Союза добровольцев Донбасса». В 2022 году он вступил в ЧВК «Вагнер».

На одной из фотографий Првуловича в соцсетях можно увидеть, что он получил какую-то награду от главаря «ДНР» Дениса Пушилина. Првулович также внесен в базу «Миротворец».

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