«Разница может доходить до 12 тысяч долларов» 1 6.07.2023, 13:03

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Сколько могут сэкономить белорусы на квартире с готовой планировкой.

«Сюда же придется внести еще тонну стройматериалов!», − говорит мой знакомый, рассматривая жилье со свободной планировкой. «Ну, а отсюда полквартиры придется вынести», − отмечает он же, глядя на типовую трешку с маленькой кухней. Да, найти в Минске новостройки, в которых не надо возводить или ломать стены (читай — тратить кучу времени и денег) — задачка со звездочкой. Кстати, а сколько денег удастся сэкономить, если выбрать квартиру с уже готовой планировкой?

Журналисты realt.by решили помочь новоселам и просчитали расходы на стены на примере дома с готовыми «европланировками» в Новой Боровой.

Итак, для нашего теста мы выбрали дом 7.35 по генплану. Это — монолитная высотка в 23 этажа, которая строится сейчас в квартале «Горная долина». Интересен этот дом в первую очередь, готовыми «европланировками». По плану в новостройке появятся студии, однушки, двушки и трешки с площадями от компактных 29 до комфортных 86 «квадратов».

Для примера остановимся на популярных сегодня евродвушках и евротрешках.

Сразу отмечаем, что во всех квартирах изначально спроектированы кухни-гостиные. То есть, сносить стену для объединения пространства не придется. Остальные комнаты квартир (спальни, детские или кабинеты) будут отдельными. Выкраивать углы и самому городить перегородки не нужно. В некоторых квартирах на планировках находим и отдельные гардеробные — места для них также заранее предусмотрены проектом.

Сколько можно сэкономить на готовых стенах?

Рассмотрев планировки, берем калькулятор и начинаем считать. Перед нами − евродвушка площадью 48 квадратных метров и евротрешка площадью 58 квадратных метров. Эти квартиры будут сдаваться с готовыми планировками, возведенными перегородками и оштукатуренными стенами. Новоселам останется самостоятельно развести электрику и можно приступать к финишной отделке.

В том случае, если бы мы приобрели жилье со свободной планировкой, то нам пришлось бы возвести стены в санузле, выделить коридор и построить стены между всеми комнатами. Для того чтобы все это сделать нам понадобится хотя бы минимальный проект, материалы и собственно рабочие руки. Так как при свободной планировке покупатель получает абсолютно голые стены, строительной бригаде также придется сделать откосы, подоконники, разводку труб и сантехники, а также − отштукатурить все поверхности.

Считаем. Сами стены архитектор «нарисует» вам за 300−500 долларов (данный ценник не предполагает разводки электрики и полноценного дизайн-проекта). Работа строителей вместе с материалами (блоки, кирпичи, смеси) в среднем обойдется в 150 долларов за квадратный метр. То есть, для того, чтобы поставить и оштукатурить стены, сделать откосы и разводку труб сантехники, хозяину «евродвушки» понадобится 7−8 тысяч долларов, хозяину «евротрешки» − 8−9 тысяч долларов.

Помимо возведения перегородок (а на это уйдет 2−4 месяца), вам еще придется их согласовать, а это также дополнительное время.

Кстати, когда я поинтересовалась у того самого знакомого, чем его не устраивает свободная планировка (мол, зато сделаешь стены там, где захочешь), он, как мужчина практичный, ответил мне примерно теми же цифрами. Также он напомнил мне про нюанс, о котором многие забывают. Этот нюанс — лишние метры. Да, в квартире со свободной планировкой вам придется платить за пустые метры, которые потом будут застроены стенами. То есть, сначала вы покупаете 50 «квадратов», а потом возведение перегородок «съедает» 2−3 метра из вашего жилья. Это значит, что вы переплатили за квартиру 2600−3900 долларов, если считать метр по средней стоимости в 1300 долларов.

Подведем итог. Получается, что готовая европланировка, например такая, как в доме 7.35 в Новой Боровой, позволит сэкономить 9−10 тысяч долларов при покупке евродвушки и примерно 12−13 тысяч долларов при покупке евротрешки. В общем, есть над чем подумать.

Отметим, что сейчас строительство монолитного дома 7.35 еще только в самом начале − сдать дом должны в первом квартале 2025 года. Новостройка будет находиться в шаговой доступности от школы, сада и будущего урбан-парка.

На верхних этажах монолитной высотки обещают вид на рассветы и закаты, к некоторым двушкам и трешкам будет прилагаться кладовая в подвале дома, а на каждом этаже расположатся колясочные.

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