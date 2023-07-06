Билет в рай Телеграм-канал «СерпомПо»

6.07.2023, 13:06

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Фото: Getty Images

Получите, распишитесь.

Помните знаменитое изречение великого геополитика 2018 года, что «мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут»? Тогда до самого последнего «глубинного» россиянина должно бы было окончательно дойти, кто и куда их ведет. И должен был бы созреть «общественный» вопрос к кремлевскому «сказочному деду»: а ты ничего не попутал, не много на себя берешь, тебя вообще кто уполномочивал делать такие заявления и от чьего имени? Даже в разгар холодной войны из всех советских утюгов неслось «ядерному взрыву - нет, нет, нет!», а не наоборот.

Но... тишина, следствием которой стали обнуление-2020, новый виток репрессий, невойна-2022, последующие ядерные угрозы, шантаж применения тактического ядерного удара, захваты Чернобыльской, а потом Запорожской АЭС.

Вчера «Радио Свобода» обнаружило на спутниковых снимках ЗАЭС, сделанных утром 5 июля, некие новые объекты, которых там не было еще два дня назад. Они расположены на крыше IV энергоблока, о минировании которого (наряду с III блоком) российской армией 4 июля сообщал Генштаб ВСУ. Так это или нет, неизвестно. Эксперты МАГАТЭ запросили доступ. чтобы подтвердить отсутствие мин на ЗАЭС, но пока не получили разрешения от властей РФ.

Тем временем глава МИД Польши предупредил, если Россия ударит по Запорожской АЭС, «это также затронет значительную часть территории НАТО, так что это потребует адекватной реакции. И не ожидайте, что я вам расскажу, какой конкретно она будет». Но «отреагируем адекватно» (как именно, США уже давали понять Кремлю еще несколько месяцев назад).

Сказано сухо, без эмоций, криков, лозунгов и, тем более, оскорблений. Сравните с очередным гоп-стоп «ядерным шантажом» от Медведева, который, видимо, перепуган уже настолько, что пытается казаться для всего Запада страшнее Усамы бен Ладена.(На применение ядерного оружия «никакого табу нет!», «ядерный Апокалипсис не только возможен, но еще и вполне вероятен…»)

Ведущие российские эксперты в ведущих СМИ публикуют статьи-призывы под названием «Ядерная война — плохое средство решения проблем»

А простые россияне, отчего-то все еще надеясь на лучшее или не придавая этому значения, продолжают спокойно относиться к подобным безответственным, а по сути безумным заявлениям своих высокопоставленных политиков и пропагандистов (Киселева, Соловьева, Караганова и др.) про «ядерный пепел», Запад готовится к худшему.

А чего еще ожидать от страны, главной официальной скрепой которой признан мем Володина октября 2014-го: «Есть Путин — есть Россия, нет Путина — нет России». И от оболваненных властной пропагандой людей, которые не понимают, что безнаказанный и загнанный в угол хранитель красной кнопки, уже, возможно, выписывает каждому из своих «подданных» билет на свое последнее, прощальное ядерное шоу.

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