Зеленский прибыл с визитом в Болгарию 6.07.2023, 13:11

Глава Украины встретится с премьером и президентом страны.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Болгарию в четверг, 6 июля.

Об этом он сообщил в Telegram.

Зеленский рассказал, что проведет в Софии «основательные переговоры» с премьер-министром Николаем Денковым, встретится с президентом Руменом Радевым, чиновниками, парламентариями, политиками и журналистами.

«Оборонная поддержка, евроатлантическая интеграция Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализация Формулы мира», — перечислил он темы, которые будет поднимать во время поездки.

Сначала Болгария, как пишет New voice, не присоединилась к коалиции стран ЕС, принявших план по предоставлению миллиона 155 мм артиллерийских боеприпасов Украине. Однако новый заявил, что будет помогать: министр обороны Тодор Тагарев заявил, что София не против присоединиться к инициативе, а 26 июня согласовали новый пакет военной помощи. В то же время, президент Румен Радев не поддерживает поставки боеприпасов.

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