Гончаренко: Лукашенковской Беларуси не место в ООН и ОБСЕ 6.07.2023, 13:24

Режим должен быть исключен из всех международных организаций.

В декларации Парламентской ассамблеи ОБСЕ Беларусь называется соагрессором России в войне против Украины.

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко, который инициировал процесс признания Беларуси оккупированной территорией, а режим Лукашенко марионеточным, отметил, что он очень рад, что Парламентская ассамблея ОБСЕ наконец начала говорить об оккупации Беларуси, пишет сайт телеканала «Белсат».

«Я думаю, что это самая правильная формулировка, потому что это правда: Беларусь реально оккупирована, лукашенковский режим реально марионеточный. Поэтому нам важно называть вещи своими именами… Я рад, что Парламентская ассамблея ОБСЕ начинает об этом говорить, так как это серьезная международная площадка», – отметил украинский депутат.

Он выразил надежду, что это подтолкнет и Украину, и другие страны свободного мира признать реальность и «принять соответствующие решения – с дальнейшим разрывом дипломатических отношений с режимом Лукашенко и исключением лукашенковской Беларуси из международных организаций».

«Ведь если Беларусь оккупирована, то какое она может занимать место в ООН, в ОБСЕ и других организациях? – спрашивает Гончаренко. – Его там нет сегодня. Если Беларусь будет освобождена, то, конечно, она должна занять свое место. А лукашенковской Беларуси там нет места».

При этом Алексей Гончаренко отметил, что ему не кажется, будто такое признание приведет к большей зависимости Беларуси от России. По его мнению, и так в стране уже есть российские войска, а Лукашенко полностью зависим от Путина, и это надо признать.

«Наша задача, – отмечает украинский депутат, – снести этот режим, он не должны существовать. Пока существует лукашенковский режим, Беларусь будет все глубже и глубже погружаться в болото российской оккупации».

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