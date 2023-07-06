закрыть
6 июля 2023, четверг, 13:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Ученые: Птицы разводятся по тем же причинам, что и люди

3
  • 6.07.2023, 13:31
  • 1,106
Ученые: Птицы разводятся по тем же причинам, что и люди

Есть два ключевых фактора расставания.

Считается, что более 90% видов птиц, как правило, моногамны. Они живут с одним партнером, по крайней мере, на один сезон размножения, если не дольше. Тем не менее, некоторые моногамные птицы уходят к ищут другого партнера и уходят к нему на следующий сезон размножения несмотря на то, что их первоначальный «союзник» остался в живых. Ученые решили выяснить, почему так происходит, пишет «Хайтек».

Хотя в биологи в нескольких исследованиях рассматривали возможные факторы, связанные с такими распадами пар, они, как правило, сосредоточены на отдельных видах или группах видов.

Теперь ученые обнаружили два ключевых фактора, которые приводят к «разводу» многих видов птиц: мужская распущенность и миграция на большие расстояния. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые использовали ранее опубликованные данные о показателях «разводов» у 232 видов птиц с данными о смертности и расстояниях миграции. Орнитологи также дали самцам и самкам каждого вида отдельную «оценку распущенности», основанную на опубликованной информации о поведении птиц.

Также провели анализ, основанный на эволюционных отношениях между видами, чтобы учесть влияние общего происхождения.

Результаты показали, что виды с особенно высоким уровнем «расставаний», как правило, тесно связаны друг с другом. Это относится и к видам с заметно низким уровнем «разводов».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Три цели вооруженного мятежа Пригожина
Три цели вооруженного мятежа Пригожина Владимир Горбач
Под Москвой уже гремит
Под Москвой уже гремит Александр Сотник
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив
Единственная причина, почему Пригожин до сих пор жив Константин Машовец
Вспомним каждую сволочь
Вспомним каждую сволочь Ирина Халип