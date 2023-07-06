Ученые: Птицы разводятся по тем же причинам, что и люди 3 6.07.2023, 13:31

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Есть два ключевых фактора расставания.

Считается, что более 90% видов птиц, как правило, моногамны. Они живут с одним партнером, по крайней мере, на один сезон размножения, если не дольше. Тем не менее, некоторые моногамные птицы уходят к ищут другого партнера и уходят к нему на следующий сезон размножения несмотря на то, что их первоначальный «союзник» остался в живых. Ученые решили выяснить, почему так происходит, пишет «Хайтек».

Хотя в биологи в нескольких исследованиях рассматривали возможные факторы, связанные с такими распадами пар, они, как правило, сосредоточены на отдельных видах или группах видов.

Теперь ученые обнаружили два ключевых фактора, которые приводят к «разводу» многих видов птиц: мужская распущенность и миграция на большие расстояния. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые использовали ранее опубликованные данные о показателях «разводов» у 232 видов птиц с данными о смертности и расстояниях миграции. Орнитологи также дали самцам и самкам каждого вида отдельную «оценку распущенности», основанную на опубликованной информации о поведении птиц.

Также провели анализ, основанный на эволюционных отношениях между видами, чтобы учесть влияние общего происхождения.

Результаты показали, что виды с особенно высоким уровнем «расставаний», как правило, тесно связаны друг с другом. Это относится и к видам с заметно низким уровнем «разводов».

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