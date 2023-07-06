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Название очень символичное: в ВСУ намекнули на окружение и разгром россиян в Клещеевке

  • 6.07.2023, 13:30
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Название очень символичное: в ВСУ намекнули на окружение и разгром россиян в Клещеевке

Официальные подробности будут позже.

Украинское командование сделало официальное заявление о ситуации в окрестностях Бахмута, где украинские военные ведут наступательную операцию в районе Клещеевки. Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил журналистам, что к югу от населенного пункта продолжаются ожесточенные боевые действия, детали которых командование раскрыть не может.

Однако он намекнул, что российская армия в секторе может попасть в клещи ВСУ. Череватый отметил, что, судя по заявлениям с российской стороны и паническим настроениям российских военных пропагандистов, для оккупантов «будет очень символичным название Клещеевка».

Дополнительных деталей он называть не стал, отметив, что они будут опубликованы позже.

Накануне украинские СМИ и российские пропагандисты заявили о потере войсками РФ Клещеевки, высоты рядом с которой станут тяжелой потерей для российской армии.

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