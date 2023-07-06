«Годовые визы идут как под копирку» 6.07.2023, 13:49

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В Беларуси открылся первый визовый дискаунтер.

В Беларуси появилась сеть визовых дискаунтеров. Специалисты обещают сделать туристические визы в Испанию, Италию, Грецию, Венгрию, на Гоа, в Таиланд, Великобританию, США или Канаду, а в Польшу – рабочую.

Журналист Tochka.by сходила на консультацию в турфирму и попыталась разобраться, есть ли у визового дискаунтера отличия от других визовых агентств.

Обстановка в дискаунтере

Мы пришли в визовый дискаунтер в первой половине рабочего дня. Людей было немного, ждать нам не пришлось. За соседним столиком пожилой паре готовили документы для поездки. Правда, у клиентов маршрутный лист вызвал вопросы.

В чем там дело, мы точно не разобрались, но пара опасалась, что они не успеют пройти польскую границу и выбьются из графика маршрута.

«Знаете, сколько времени люди стоят на границе?» – обращалась к специалистам женщина.

«Долго там не стоят. У нас недавно клиенты ездили», – уверяла специалист.

Пару эта фраза не очень-то успокоила, но работу по туру в визовом дискаунтере они продолжили.

Хочу визу этим летом: как сделать

Мы спросили специалиста компании, какие варианты есть для летнего отпуска. Особенно интересовало, какой шенген получится сделать в ближайший месяц.

«У нас есть несколько вариантов: Испания с подачей в Москве, Греция с подачей в Минске или регионах (Витебск, Гродно, Брест). По срокам подаваться в Минске нужно в начале июля [беседа со специалистом состоялась во второй половине июня – Tochka.by], по регионам – можно и на следующей неделе. В Витебске, например, часто есть окошки», – отметила специалист визового дискаунтера.

Кстати, сейчас на ряд направлений одобрение виз зависит от банковской выписки со счета респондента. Так, для поездки в Грецию визовый дискаунтер рекомендует иметь около €1500 (Br4890) на две недели.

Можно ли получить многократный шенген

Если однократная виза не устраивает, в дискаунтере советуют податься на немецкий шенген.

«У наших клиентов как под копирку годовые», – поделилась опытом специалист.

Если решите попытать счастье по этому направлению, учитывайте: запись на подачу документов уже идет на конец осени. Да и истории про то, как «моей подруге даже с приглашением из Германии дали однократную», время от времени рассказывают.

К неплохим вариантам для подачи на визу относят и Грецию: процент отказа небольшой, а вот срок действия – маленький.

«Хорватия может долго рассматривать [документы – Tochka.by], а в итоге дать на неделю», – отметила менеджер.

С Венгрией ситуация и того интереснее: раньше эта страна частенько давала белорусам шенген, сейчас же дела хуже.

Например, бывали случае, когда уже согласованную визу аннулировали. Причиной становилась отмена брони отеля или билетов.

Чем занимается визовый дискаунтер

В целом, нейминг никак не влияет на ход работы турорганизации, алгоритм такой же, как и у других визовых агентств или турфирм, рассказали нам специалисты дискаунтера. Они занимаются подбором отдыха в целом: как турами, так и визами.

«По факту мы с вами заключаем договор, я получаю ваши данные, отправляю специалистам для записи, мы получаем дату для подачи и уже к ней готовим все документы: анкеты, брони, маршрутные листы. Вам нужно будет сделать страховку, справку с работы и выписку по счету», – описала алгоритм менеджер.

Услуги визового дискаунтера стоят Br350.

Какие цены у дискаунтера

Автобусный тур с отдыхом на море в Испанию будет стоить примерно €640 (Br2090) на одного человека. За эти деньги предлагают отдых на 12 дней. Дорога будет проходить через знаменитые европейские города: Париж, Берлин и другие. В них для отдыхающих организуют экскурсии.

Прибытие в отель курорта планируется на четвертый день поездки. Выезд в Минск – на 11-й день.

Для сравнения другой туроператор предлагает автобусный трип в Испанию на 14 дней за €610 (менее Br1990). Экскурсии запланированы по таким городам как Париж, Берлин, Барселона, Монако, Венеция, Вена. Здесь в стоимость не входят обзорные экскурсии, а это дополнительные €100 (Br326), не посчитан и консульский сбор, медстраховка, билеты в музеи и так далее.

Еще одна фирма продает места в туре за €650 (Br2120), в стоимость не входит медстраховка, туруслуга (Br120), ужины во время отдыха (Br160) и ряд дополнительных услуг.

Есть ли горящие туры

Так называют поездку, до начала которой остается меньше месяца, уточнили нам в визовом дискаунтере. Следовательно, цена на подобные туры будет снижена. На сколько, надо смотреть в разрезе конкретного предложения.

Так, недельный отдых по горящему туру в Турцию в четырехзвездочном отеле по программе «все включено» стоит от €1150 (Br3750) на двоих.

Вылетать нужно из Москвы. Трансфер до российской столицы тоже предлагают, но за дополнительные Br280 за человека.

«Если соберется небольшая группа, будет маршрутка, если большая, то автобус», – пояснила специалист.

Мы также попросили сравнить цену этого, считающегося горящим, тура со стоимостью стандартной поездки. Разница оказалась небольшой: около €100 (Br326).

«В принципе, на любую дату можно более-менее подобрать тур», – рассказала специалист.

В тему разговора про горящий тур нам предложили и вариант с Испанией: на двоих семь ночей без питания будет стоить от €2000 (Br6520). Вылет планируется из Варшавы.

В то же время другой туроператор предлагает поездку в Турцию с вылетом из Минска за цену от Br4000 на двоих по программе «все включено» в четырехзвездочный отель.

Что говорит о визовом дискаунтере директор

«На рынке много разных дискаунтеров, и клиент ожидает, что в этих местах будет дешевле. Так же и у нас: мы предлагаем честную цену за свои услуги. При этом делаем хорошие брони, собираем качественный пакет документов, отвечаем клиентам очень быстро», – заверил директор компании Make Travel и подразделения Make Visa дискаунтера виз Богдан Цагойко.

Он уточнил, что компания на рынке работает уже восемь лет, но в качестве визового дискаунтера открылась совсем недавно.

На сайте же компании указано: «99,8% наших клиентов получают визы». По нынешним временам цифра выглядит очень уж сказочно и заставляет усомниться, правда ли это. Мы спросили об этом у директора.

«Наши специалисты все суперквалифицированы. Они знают все про туристические визы в ту же Испанию, Грецию, Германию. А процент отказа может формироваться в том числе и из-за того, что, например, Греция зимой может давать визы реже. Мы прорабатываем историю человека и знаем, куда не стоит подаваться, а куда можно. Например, многие делают польские рабочие визы и по ним путешествуют, но этого я никому не рекомендую делать. Потому что если вы не едете по работе, а просто путешествуете, потом вам шенген могут и не открыть», – отметил Богдан Цагойко.

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