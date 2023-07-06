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«Большие деньги» побежали из России после мятежа Пригожина

  • 6.07.2023, 14:01
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«Большие деньги» побежали из России после мятежа Пригожина

Российский валютный рынок камнем пошло ко дну.

«Разбитое корыто» российского валютного рынка камнем пошло ко дну после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, едва не устроившего в России первый с 1990х военный путч, пишет finanz.

За две недели доллар и евро подорожали на 7 рублей и переписали рекорды с первых недель войны: в среду доллар поднялся выше отметки 91, евро пробил 99 рублей, а реальный курс европейской валюты - в банках и обменных пунктах - стал трехзначным.

Россия теряет экспортные доходы из-за санкций, валюты на рынке становится меньше, и это давит на рубль весь год. Но в последние две недели - худшие для рубля с октября - эта ситуация радикально не изменилась.

Нынешняя волна девальвации стала результатом усиления оттока капитала, указывает управляющий директор ГПБ Private Banking Eгор Сусин.

Напуганные танками в 200 км от Москвы состоятельные россияне и бизнес принялись массово выводить средства за рубеж. «Мы видим, что серьезные деньги выходят, - отмечает инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. - Здесь не только экономика, но и поведение отдельных субъектов, которые, видимо, после последних событий приняли решение, что лучше вот так».

За прошлый год российские граждане вывели на иностранные счета более $60 млрд, а корпорации только в зоне евро оставили выручку на $100 млрд. Теперь этот процесс вновь усилился. «Внутренние политические проблемы и разборки подтолкнули людей, в особенности состоятельных, к паническим покупкам» валюты, говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

ЦБ от лица первого зампреда Ксении Юдаевой заявил, что не видит рисков финансовой стабильности в росте доллара и евро на 30% с начала года. А это значит, что вмешиваться центробанк не будет, и дальнейшее ослабление рубля - наиболее вероятный сценарий, предупреждает Альфа-банк.

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