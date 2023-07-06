«Большие деньги» побежали из России после мятежа Пригожина 6.07.2023, 14:01

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Российский валютный рынок камнем пошло ко дну.

«Разбитое корыто» российского валютного рынка камнем пошло ко дну после мятежа ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, едва не устроившего в России первый с 1990х военный путч, пишет finanz.

За две недели доллар и евро подорожали на 7 рублей и переписали рекорды с первых недель войны: в среду доллар поднялся выше отметки 91, евро пробил 99 рублей, а реальный курс европейской валюты - в банках и обменных пунктах - стал трехзначным.

Россия теряет экспортные доходы из-за санкций, валюты на рынке становится меньше, и это давит на рубль весь год. Но в последние две недели - худшие для рубля с октября - эта ситуация радикально не изменилась.

Нынешняя волна девальвации стала результатом усиления оттока капитала, указывает управляющий директор ГПБ Private Banking Eгор Сусин.

Напуганные танками в 200 км от Москвы состоятельные россияне и бизнес принялись массово выводить средства за рубеж. «Мы видим, что серьезные деньги выходят, - отмечает инвестбанкир, профессор ВШЭ Евгений Коган. - Здесь не только экономика, но и поведение отдельных субъектов, которые, видимо, после последних событий приняли решение, что лучше вот так».

За прошлый год российские граждане вывели на иностранные счета более $60 млрд, а корпорации только в зоне евро оставили выручку на $100 млрд. Теперь этот процесс вновь усилился. «Внутренние политические проблемы и разборки подтолкнули людей, в особенности состоятельных, к паническим покупкам» валюты, говорит управляющий активами Cresco Finance Степан Сумин.

ЦБ от лица первого зампреда Ксении Юдаевой заявил, что не видит рисков финансовой стабильности в росте доллара и евро на 30% с начала года. А это значит, что вмешиваться центробанк не будет, и дальнейшее ослабление рубля - наиболее вероятный сценарий, предупреждает Альфа-банк.

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