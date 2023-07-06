«Завернули» более 300 человек за полгода» 1 6.07.2023, 14:04

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С какими документами белорусов не пустят за границу?

Самая распространенная причина, по которой к человеку могут возникнуть проблемы на белорусской границе, — недействительные документы: подделанные, чужие, испорченные или просто просроченные паспорта. Таких случаев только за минувшие полгода было выявлено уже более 300, сообщили в Госпогранкомитете.

«Недействительные паспорта остаются самой распространенной проблемой пересекающих границу. Причины все те же: от невнимательности и незнания законодательства до подделки или использования чужих документов», — рассказали в ведомстве.

Граждан Беларуси чаще всего не пускали за границу, потому что они показывали паспорт с поврежденной фотографией или размытой печатью органа, выдавшего документ: таких случаев насчитали 84 за полгода.

Наиболее «популярным» нарушением со стороны иностранцев оказалось отсутствие белорусской визы — 151 факт. Кроме того, за минувшие полгода более 10 иностранцев пытались пересечь белорусскую границу с фальшивыми или чужими документами.

Более 50 белорусов и иностранцев предъявили пограничникам просроченные паспорта (около трети из них забыли обновить после смены фамилии).

Еще более 20 человек «завернули» из-за поврежденных документов — например, ветхих, промокших или с вырванными страницами.

Наконец, у 12 белорусов паспорта находились в базе данных недействительных документов. В Госпогранкомитете отметили, что такое возможно, если владелец паспорта заявил о его утере. После этого документ сразу становится недействительным, в том числе для пересечения границы.

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