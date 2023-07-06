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Легенда «Карпат» чудом выжил после ракетного удара РФ по Львову

  • 6.07.2023, 14:15
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Легенда «Карпат» чудом выжил после ракетного удара РФ по Львову

Квартиру звездного футболиста накрыло взрывной волной.

В ночь с 5 на 6 июля россияне ударили по Львову. В результате попадания ракеты погибли уже по меньшей мере 4 человека, среди которых чудом не оказался легендарный футболист львовских «Карпат» Владимир Данилюк, сообщает «24 канал».

Вражеская ракета попала в старинное здание, в котором проживал звезда футбольного клуба «Карпаты Львов».

Лучший бомбардир в истории «Карпат» чудом остался жив. После ударной волны квартира бывшего футболиста осталась без окон и дверей, но благодаря жене Ярославе они выжили. Супруга Владимира Данилюка не растерялась и помогла мужчине выбраться из разрушенной квартиры.

Интересно, что семья жила в квартире номер 9. Именно под этим номером Данилюк выступал во время футбольной карьеры.

К сожалению, другие жильцы дома не смогли пережить трагическую ночь.

«Цивилизованный мир вместе с нами должен заблокировать россиянам свободное передвижение по земле, воздуху и воде и изолировать эту мерзость от себя лет на 5», – говорится в публикации.

Отметим, что 76-летний Владимир Данилюк выступал в зелено-белой футболке с 1966 по 1978 годы. За это время успел сыграть 293 поединка, в которых забил 88 голов. Данилюк продолжает оставаться результативным бомбардиром в истории львовского клуба. Также Владимир Данилюк является заслуженным тренером Украины.

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