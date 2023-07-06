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28-летнего уклониста из Лиды отправили в колонию, хотя он вышел из призывного возраста

  • 6.07.2023, 14:27
  • 6,134
28-летнего уклониста из Лиды отправили в колонию, хотя он вышел из призывного возраста

В чем дело?

В Лиде 28-летнего мужчину судили за уклонение от армии. Несмотря на то, что он уже вышел из призывного возраста, повестку он получил еще два года назад и после этого уехал в Россию, где и был задержан, сообщает zerkalo.io со ссылкой на прокуратуру Лидского района.

Житель Лиды в августе 2021 года получил в районном военкомате повестку на медосвидетельствование — на тот момент ему было 26 лет, то есть он еще подлежал призыву на срочную службу (в Беларуси могут призывать до 27 лет).

Молодой человек решил не приходить по назначению — вместо этого он уехал в Россию. Там его и задержали в январе 2023 года и выдали на родину.

Суд Лидского района признал мужчину виновным в уклонении от призыва (ч. 1 ст. 425 УК) и назначил ему полтора года колонии общего режима.

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