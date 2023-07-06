Военные РФ заперты в ловушке: ситуация возле Бахмута изменилась 6.07.2023, 14:30

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Передвижение оккупантов по городу и рядом с ним остановлено.

На Лиманском и Бахмутском направлениях идут ожесточенные бои, в самом Бахмуте враг фактически находится в ловушке: передвигаться полноценно не может, выйти из города - тоже.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

«Если говорить о самом городе Бахмут, там враг фактически находится в ловушке. Потому что с одной стороны они большую часть города контролируют, мы контролируем юго-западную лишь часть. Но они не могут передвигаться по городу, поскольку наши Вооруженные силы не дают им это сделать, и они (оккупанты - ред.) фактически и выйти с города не могут. Так как тоже не дают наши силы», - сказала Маляр.

Говоря о ситуации вокруг Бахмута, замминистра сообщила, что украинские воины по южному флангу кое-где продвигаются, по северному флангу - идут бои.

«Назвать продвижением сейчас будет рано, потому что в течение суток несколько раз может меняться ситуация. Пока наши войска не закрепятся, обычно мы не говорим о продвижении», - отметила она.

В то же время в Минобороны подчеркнули, что вокруг Бахмута «снова очень-очень горячо», и последние дни россияне подтягивают десантно-штурмовые войска.

Также на Лиманском направлении продолжаются ожесточенные бои, враг пытается наступать.

«Но по факту, если суммировать результат: мы постепенно, но все же продвигаемся, враг ни на одном из направлений, где он наступает, не продвигается», - заявила Маляр.

Она отметила, что оккупанты подтягивают все свои резервы и не собираются сдавать свои позиции просто, а также не отказываются от планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, по словам замминистра, украинские Силы обороны «так мощно бьют врага на востоке, что на некоторых направлениях их военные стали покидать позиции целыми подразделениями». Как рассказала Маляр, враг начал использовать «заградительные отряды» и оружием, направленным в спины своим, пытаются обеспечить устойчивость войска».

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