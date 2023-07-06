«Зарабатываю я на работе, а творчество – это для души» 1 6.07.2023, 14:43

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Как специалист по маркетингу из Бобруйска делает винтажные альбомы и блокноты.

35-летняя Полина Астахова более 10 лет занимается скрапбукингом – это искусство оформлять семейные или личные фотоальбомы так, чтобы все воскликнули «вау!», пишет «Вечерний Бобруйск».

«Я всегда любила делать руками какие-то красивые вещи»

По образованию Полина – историк и экономист. С 18 лет работает на Днепро-Березинском предприятии водных путей: начинала матросом-кассиром на теплоходе «Ястреб» (предшественник «Мечты»), сейчас – специалист по маркетингу. Точнее, сейчас Полина находится в декретном отпуске по уходу за ребенком. Но творчества не бросает.

– Я всегда любила делать руками какие-то красивые вещи, – рассказывает собеседница. – Где-то в 2011-м увидела в интернете необычные открытки с объемными бабочками, цветочками, меня они очень заинтересовали. Полгода я на них смотрела, читала о том, как они создаются, а потом решила попробовать сделать сама. Тогда у нас еще не было магазинов с профессиональными материалами для скрапбукинга, и все украшения я делала своими руками. В типографии распечатывала понравившиеся картинки из интернета и украшала их. До сих пор мама хранит мою первую открытку.

Сначала Полина делала самодельные открытки на праздники близким, друзьям. В 2014-м, когда родился сын, начала оформлять фотоальбомы в технике скрапбукинг, в которых запечатляла памятные моменты из жизни своего малыша. Потом подруги, коллеги просили сделать что-то для них или на подарки, и дело пошло. В 2015-м Полина уже поехала со своими изделиями на выставку-ярмарку изделий ручной работы «Млын» в Минске.

«Люблю текстиль винтажный, с историей»

Сегодня мастерица делает в технике скрапбукинг фотоальбомы (специализируется на детских и свадебных), открытки, блокноты, кулинарные книги, дневники, шкатулки. А еще, говорит, у молодых мамочек сейчас очень популярны коробочки «мамины сокровища», в которых хранят памятные вещицы малыша с самого рождения – бирочки из роддома, первые носочки, локоны и т. д.

Для создания изящных вещичек Полина использует как покупные элементы декора, так и изготовленные собственноручно. К слову, для этого у нее сегодня уже имеются специальные приспособления, к примеру, пресс-машинка для вырубки различных элементов из бумаги. Для объемных элементов декора она использует самозастывающую глину, которую заливает в различные молды (формы).

– В моих работах много кружева и текстиля, – говорит Полина. – Причем, я люблю текстиль винтажный, с историей. У меня много такого осталось от моих бабушек, которых уже нет, к сожалению. Что-то интересное могу найти на барахолках. Стиль моих работ можно охарактеризовать как «джанбук» или «джанжорнал», что означает блокнот, сделанный из всякого ненужного хлама, переработанного материала. То есть, вещей, которые залежались, остались от предков.

Для создания винтажности мастерице даже приходится старить канцелярскую бумагу при помощи кофе. На первый взгляд может показаться, что такие работы – случайный набор вещей. На самом деле, здесь каждая мелочь тщательно продумана, она создает как бы маленькую историю (ведь недаром же Полина – историк по образованию!).

Например, у нее есть целые серии работ, посвященные каким-то известным личностям или событиям – польской балерине Матильде Кшесинской, мексиканской художнице Фриде Кало, печальной романтике «Титаника»...

– Я не хочу делать просто красивые цветочки, мне это не интересно, – говорит Полина. – Я отношусь к этому как к творчеству, приносящему моральное удовлетворение, как к терапии.

«Скрапбукинг – один из самых дорогих видов творчества»

По словам собеседницы, скрапбукинг считается одним из самых дорогих видов творчества, потому что для него необходимо большое количество различных материалов и еще очень много времени. По крайней мере, если заниматься этим серьезно.

– Затраты зависят от того, что хочешь сделать, – рассказывает Полина. – Если открытку, то – несколько листов бумаги, немного цветочков и другого декора. Это на первом этапе обойдется рублей в 40-50 вложений. Блокнот также не требует слишком много, для начала рублей в 70 можно уложиться. А вот на создание альбома понадобится много, самый скромный обойдется рублей в 150. Правда, когда уже накапливаешь материалы, инструменты и можешь делать сам декор, себестоимость уменьшается.

«У нас пока ценителей немного»

Детские альбомы «попроще» Полина продает от 80 до 100 рублей. Тот, в котором много отделений для фотографий, записей, различных складывающиеся элементов – за 200-250 рублей. Блокноты – от 25 рублей. Открытки – по 15-20 рублей.

Свои изделия Полина предлагает, в основном, в Инстаграм. Второй год участвовала в ярмарках ремесленников в Бобруйске. Дважды ездила на выставку-ярмарку «Млын» в Минск. Мечтает продавать свои изделия на Etsy (популярный во всем мире веб-сайт электронной коммерции, который фокусируется на изделиях ручной работы, старинных вещах и материалах – прим. авт.).

– На бобруйских ярмарках в рамках Дня города мне ничего не удалось продать, – признается Полина. – Люди подходят, интересуются, восхищаются... и все. На «Млыне» я продавала по два-три альбома, несколько блокнотов и открыток. Ранее предлагала свои изделия на международных онлайн-площадках, когда мы еще имели туда доступ, и спрос был. За рубежом такие работы очень ценятся, у нас же пока ценителей немного. Но я делаю это не для заработка. Зарабатываю я на работе, а творчество – это для души. Это для меня наслаждение.

Раньше Полина была зарегистрирована как ремесленник, но с 1 июля, в связи с налоговыми нововведениями, числится самозанятой.

– Я изначально знала, что мое занятие не подпадает под «традиционное» ремесло, – улыбается она. – Кажется, налог на профессиональную деятельность, который мы теперь будем платить вместо ремесленного сбора – не так уж и плохо: есть доход – платишь от него 10 процентов, нет дохода – не платишь. А ремесленник отдает фиксированную сумму независимо от того, продал что-то или нет. Время покажет, что и как.

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