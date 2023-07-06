Стали известны детали секретных переговоров между Будановым и Пригожиным 1 6.07.2023, 14:47

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Россия созрела для гражданской войны.

Главу ГУР Министерства обороны Украины Кирилла Буданова заинтересовал анализ документа секретного внутреннего исследования, проведенного российским Министерством внутренних дел (МВД) об уровне общественной поддержки во время мятежа ЧВК «Вагнер».

В интервью The Times Буданов подчеркнул, что Россия созрела для гражданской войны.

«Вот что мы сейчас видим: российское общество разорвано на две части. Ситуация указывает именно на то, о чем говорила наша служба: РФ стоит на грани гражданской войны. Нужно маленькое внутреннее «дело», и внутренний конфликт усилится», – отметил Буданов.

Документы американской разведки, обнародованные на платформе группового чата Discord, свидетельствуют о том, что в январе этого года Евгений Пригожин общался с украинской разведкой, предлагая предоставить ВСУ информацию о позициях оккупантов в обмен на выход украинских войск из Бахмута.

В одном документе, который попал в руки журналистов The Times, говорится о том, что представители ГУР встречались с представителями Пригожина в одной из неназванных африканских стран.

Буданов напрямую не ответил, ездили ли его подчиненные на переговоры с «вагнеровцами», но отметил, что часто приходилось раньше видеться с наемниками Пригожина.

«Сталкивались ли мы с «Вагнером»? Конечно, мы это делали. Скажем так: мы «встречались» с ними во многих африканских странах. «Встретились» во многих значениях», - сказал Буданов.

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