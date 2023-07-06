Невзоров: Начинают проступать очертания замысла Залужного

Невзоров: Начинают проступать очертания замысла Залужного3
- 6.07.2023, 14:56
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Россияне сами будут просить главнокомандующего ВСУ покончить с ними быстрее.
Русское злорадство испаряется, наступает отчаяние, пишет известный публицист Александр Невзоров:
— Через некоторое время стиль Залужного русские назовут «садизмом». И сами начнут требовать, чтобы с ними покончили поскорее, убив весь их фронт «одним ударом», как добивают смертельно раненую скотину.
Ну не будет у них сил смотреть на то, как их обездвиженную, измученную армию жуют заживо.
Развеивается туман пропаганды. Начинают проступать очертания замысла Залужного. Да, задуманное им – максимально жестоко. Но он же обещал «убить всех». И уже понятно, что он это сделает.
Гусарства не будет. Уничтожение всего русского фронта с его «окопами и норками» будет идти возмутительно мерно и неторопливо. Да, убьют всех. Но эти «все» – все равно принесены Путиным в жертву. Они обречены. Залужный – это всего лишь механизм уничтожения.
Конечно, когда всем станет «все ясно» – развоются гуманисты, «восплачут трепетные».
Подрыв тремя HIMARS огромного склада МО РФ в Макеевке полностью лишил снарядной и минной подпитки 25-километровый участок русского фронта.
Отметьте, пожалуйста, аккуратность и красоту этого «неторопливого» события.